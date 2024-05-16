Окупанти вдарили по Донеччині: поранили 6 шахтарів
Шестеро шахтарів дістали поранення у результаті російських ударів по Донеччині 16 травня.
Джерело: Міненерго та Донецька обласна прокуратура у Telegram
Дослівно міністерство: "Сьогодні зранку ворог завдав удару по території одного з державних вугледобувних підприємств на Донеччині. Поранено 6 шахтарів".
Деталі: Також у результаті обстрілу пошкоджена будівля адміністративно-побутового комплексу підприємства.
"Усім пораненим надається необхідна медична допомога. Наслідки атаки уточнюються", − підсумували у Міненерго.
Донецька обласна прокуратура повідомляє, що о 10:45 окупанти обстріляли підприємство у с. Михайлівка Покровського району. Гатили, ймовірно, з реактивних систем залпового вогню "Смерч".
За даними прокуратури, поранені 5 п’ятеро цивільних: 3 жінок та 2 чоловіків. Також вибухами пошкоджено адміністративну будівлю й автомобіль.