Окупанти вдарили по Донеччині: поранили 6 шахтарів

Шестеро шахтарів дістали поранення у результаті російських ударів по Донеччині 16 травня.

Джерело: Міненерго та Донецька обласна прокуратура у Telegram

Дослівно міністерство: "Сьогодні зранку ворог завдав удару по території одного з державних вугледобувних підприємств на Донеччині. Поранено 6 шахтарів".

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Деталі: Також у результаті обстрілу пошкоджена будівля адміністративно-побутового комплексу підприємства.

"Усім пораненим надається необхідна медична допомога. Наслідки атаки уточнюються", − підсумували у Міненерго.

Донецька обласна прокуратура повідомляє, що о 10:45 окупанти обстріляли підприємство у с. Михайлівка Покровського району. Гатили, ймовірно, з реактивних систем залпового вогню "Смерч".

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За даними прокуратури, поранені 5 п’ятеро цивільних: 3 жінок та 2 чоловіків. Також вибухами пошкоджено адміністративну будівлю й автомобіль.



