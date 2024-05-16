Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Окупанти вдарили по Донеччині: поранили 6 шахтарів

Ірина БалачукЧетвер, 16 травня 2024, 13:28
Окупанти вдарили по Донеччині: поранили 6 шахтарів
Фото ілюстративне з Telegram Міненерго

Шестеро шахтарів дістали поранення у результаті російських ударів по Донеччині 16 травня.

Джерело: Міненерго та Донецька обласна прокуратура у Telegram

Дослівно міністерство: "Сьогодні зранку ворог завдав удару по території одного з державних вугледобувних підприємств на Донеччині. Поранено 6 шахтарів".

Реклама:

Деталі: Також у результаті обстрілу пошкоджена будівля адміністративно-побутового комплексу підприємства.

"Усім пораненим надається необхідна медична допомога. Наслідки атаки уточнюються", − підсумували у Міненерго.

Донецька обласна прокуратура повідомляє, що о 10:45 окупанти обстріляли підприємство у с. Михайлівка Покровського району. Гатили, ймовірно, з реактивних систем залпового вогню "Смерч".  

ВІДЕО ДНЯ

За даними прокуратури, поранені 5 п’ятеро цивільних: 3 жінок та 2 чоловіків. Також вибухами пошкоджено адміністративну будівлю й автомобіль.

 

Теми: Донецька областьшахтивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Проти командування 125 бригади відкрили справу про залишення позицій на Харківщині

фотоУдар РФ по друкарні в Харкові: у Vivat назвали імена вбитих працівників

NBC News: Росія і КНДР можуть готувати провокацію напередодні виборів президента США

Генштаб: Українські військові на певних ділянках Харківщини успішно відтісняють ворога

Столтенберг закликав союзників НАТО дозволити Україні бити по території РФ

США виділили новий пакет допомоги для України на $275 млн

Усі новини...
Донецька область
Росіяни убили двох цивільних на Донеччині
Прикордонники показали зірваний наступ ворога на Бахмутському напрямку
У Часовому Яру бої не вщухають, росіяни продовжують м'ясні штурми – "Хортиця"
Останні новини
13:07
Російські ДРГ змінюють тактику та маршрути – Мисник
12:45
Розвідка Британії очікує нових арештів у російському Міноборони
12:32
Двічі перша в історії: українська альпіністка встановила два рекорди за добу
12:22
Які хвороби поширені у військових та як їх лікувати? НСЗУ і "Принцип" створили довідник
12:19
ЗМІ: У G7 близькі до домовленості щодо російських активів для допомоги Україні
12:05
"Укренерго" додала дві години відключення світла ввечері
11:50
"Покриють потребу до кінця року": Міноборони закупило жіночу літню форму на 130 млн гривень
11:37
Роботи-кіборги та руйнівні лазери: на які військові технології буде опиратись світ у 2030
11:34
Проти командування 125 бригади відкрили справу про залишення позицій на Харківщині
11:22
Ф'юрі активував пункт про бій-реванш з Усиком
Усі новини...
Реклама:
Реклама: