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Оккупанты ударили по Донецкой области: ранили 6 шахтеров

Ирина БалачукЧетверг, 16 мая 2024, 13:28
Оккупанты ударили по Донецкой области: ранили 6 шахтеров
Фото иллюстративное из Telegram Минэнерго

Шестеро шахтеров получили ранения в результате российских ударов по Донецкой области 16 мая.

Источник: Минэнерго и Донецкая областная прокуратура в Telegram

Дословно министерство: "Сегодня утром враг нанес удар по территории одного из государственных угледобывающих предприятий в Донецкой области. Ранены 6 шахтеров".

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Детали: Также в результате обстрела повреждено здание административно-бытового комплекса предприятия.

"Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь. Последствия атаки уточняются", − подытожили в Минэнерго.

Донецкая областная прокуратура сообщает, что в 10:45 оккупанты обстреляли предприятие в с. Михайловка Покровского района. Били, вероятно, из реактивных систем залпового огня "Смерч". 

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По данным прокуратуры, ранены 5 пятеро гражданских: 3 женщины и 2 мужчины. Также взрывами повреждены административное здание и автомобиль.

Темы: Донецкая областьшахтывойна
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