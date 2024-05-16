На Херсонщині одна людина загинула, ще 4 поранені через російський авіаудар

16 травня росіяни завдали авіаудар по селу Високе Херсонської області, внаслідок чого загинула одна людина, ще 4 постраждали.

Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Дослівно: "Травми, несумісні з життям, отримав чоловік. Орієнтовно, загиблому було 45 років. Мої співчуття рідним. Ще один чоловік, 39 років, отримав важкі поранення – вибухову травму, поранення ока та передпліччя".

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фото: Херсонська ОВА

Деталі: Також постраждала 71-річна жінка. Медики діагностували в неї контузію. Ще до лікарні доставили двох чоловіків, 1983 та 1961 років народження. Наразі медики проводять обстеження та надають допомогу потерпілим.

фото: Херсонська ОВА

Крім того, окупанти пошкодили будівлю магазину, два приватні будинки й знищили автомобіль.