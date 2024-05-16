Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

На Херсонщині одна людина загинула, ще 4 поранені через російський авіаудар

Анастасія ПроцЧетвер, 16 травня 2024, 14:17
На Херсонщині одна людина загинула, ще 4 поранені через російський авіаудар
ФОТО: ХЕРСОНСЬКА ОВА

16 травня росіяни завдали авіаудар по селу Високе Херсонської області, внаслідок чого загинула одна людина, ще 4 постраждали.

Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін 

Дослівно: "Травми, несумісні з життям, отримав чоловік. Орієнтовно, загиблому було 45 років. Мої співчуття рідним. Ще один чоловік, 39 років, отримав важкі поранення – вибухову травму, поранення ока та передпліччя".

Реклама:
 
фото: Херсонська ОВА

Деталі: Також постраждала 71-річна жінка. Медики діагностували в неї контузію. Ще до лікарні доставили двох чоловіків, 1983 та 1961 років народження. Наразі медики проводять обстеження та надають допомогу потерпілим.

 
фото: Херсонська ОВА

Крім того, окупанти пошкодили будівлю магазину, два приватні будинки й знищили автомобіль. 

Теми: Херсонська областьжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Проти командування 125 бригади відкрили справу про залишення позицій на Харківщині

фотоУдар РФ по друкарні в Харкові: у Vivat назвали імена вбитих працівників

NBC News: Росія і КНДР можуть готувати провокацію напередодні виборів президента США

Генштаб: Українські військові на певних ділянках Харківщини успішно відтісняють ворога

Столтенберг закликав союзників НАТО дозволити Україні бити по території РФ

США виділили новий пакет допомоги для України на $275 млн

Усі новини...
Херсонська область
За день із Вовчанського напрямку евакуювали 1600 людей – ОВА
Росіяни п’ять разів намагалися атакувати Кринки – Генштаб
На Херсонщині дідусь і онук підірвалися на російській міні через козу
Останні новини
13:07
Російські ДРГ змінюють тактику та маршрути – Мисник
12:45
Розвідка Британії очікує нових арештів у російському Міноборони
12:32
Двічі перша в історії: українська альпіністка встановила два рекорди за добу
12:22
Які хвороби поширені у військових та як їх лікувати? НСЗУ і "Принцип" створили довідник
12:19
ЗМІ: У G7 близькі до домовленості щодо російських активів для допомоги Україні
12:05
"Укренерго" додала дві години відключення світла ввечері
11:50
"Покриють потребу до кінця року": Міноборони закупило жіночу літню форму на 130 млн гривень
11:37
Роботи-кіборги та руйнівні лазери: на які військові технології буде опиратись світ у 2030
11:34
Проти командування 125 бригади відкрили справу про залишення позицій на Харківщині
11:22
Ф'юрі активував пункт про бій-реванш з Усиком
Усі новини...
Реклама:
Реклама: