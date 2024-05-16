На Херсонщине один человек погиб, еще 4 ранены из-за российского авиаудара

16 мая россияне нанесли авиаудар по селу Высокое Херсонской области, в результате чего погиб один человек, еще 4 пострадали.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин

Дословно: "Травмы, несовместимые с жизнью, получил мужчина. Ориентировочно, погибшему было 45 лет. Мои соболезнования родным. Еще один мужчина, 39 лет, получил тяжелые ранения - взрывную травму, ранение глаза и предплечья".

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ФОТО: ХЕРСОНСКАЯ ОВА

Детали: Также пострадала 71-летняя женщина. Медики диагностировали у нее контузию. Еще в больницу доставили двух мужчин, 1983 и 1961 годов рождения. Сейчас медики проводят обследование и оказывают помощь пострадавшим.

ФОТО: ХЕРСОНСКАЯ ОВА

Кроме того, оккупанты повредили здание магазина, два частных дома и уничтожили автомобиль.