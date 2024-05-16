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В Одесі люди в формі виволокли чоловіка з автобуса. У ТЦК розбираються

Альона Мазуренко Четвер, 16 травня 2024, 14:48
В Одесі люди в формі виволокли чоловіка з автобуса. У ТЦК розбираються
скриншот

У мережі з'явилося відео, як в Одесі люди у військовій формі силоміць виволокли чоловіка з автобуса. У ТЦК заявили, що з відеозапису неможливо встановити причину конфлікту і тому почали службову перевірку.

Джерело: Одеський обласний ТЦК та СП, місцеве видання "Думская"

Дослівно ТЦК: "Стосовно інциденту, який стався в громадському транспорті 16 травня в місті Одеса. З відеозапису неможливо встановити причину конфлікту між людиною у військовій формі та цивільною особою.

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Триває уточнення обставин та учасників ситуації. Розпочато службову перевірку. Позиція керівництва Одеського обласного ТЦК та СП незмінна – будь-які прояви насильства неприпустимі. За результатами службової перевірки всім діям та учасникам буде надано правову оцінку".

Деталі: Місцеве видання повідомляє, що скандал за участю людей у військовій формі розгорівся в одеській маршрутці №232.

На відео, яке розлетілося соцмережами, видно як чоловіка силою виволокли з автобуса.

ВІДЕО ДНЯ

За словами жінки, яка знімала те, що відбувається, один із чоловіків у камуфляжі штовхав її і намагався відібрати телефон. Крім того, вона стверджує, що в салоні розпилили перцевий газ.

Теми: ОдесаТЦКвійна
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