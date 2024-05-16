Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

В Одессе люди в форме выволокли мужчину из автобуса. В ТЦК разбираются

Алена МазуренкоЧетверг, 16 мая 2024, 14:48
В Одессе люди в форме выволокли мужчину из автобуса. В ТЦК разбираются
скриншот

У сети появилось видео, как в Одессе люди в военной форме силой выволокли мужчину из автобуса. В ТЦК заявили, что по видеозаписи невозможно установить причину конфликта и поэтому начали служебную проверку.

Источник: Одесский областной ТЦК и СП, местное издание "Думская"

Дословно ТЦК: "Относительно инцидента, который произошел в общественном транспорте 16 мая в городе Одесса. С видеозаписи невозможно установить причину конфликта между человеком в военной форме и гражданским лицом.

Реклама:

Продолжается уточнение обстоятельств и участников ситуации. Начата служебная проверка. Позиция руководства Одесского областного ТЦК и СП неизменна - любые проявления насилия недопустимы. По результатам служебной проверки всем действиям и участникам будет дана правовая оценка".

Детали: Местное издание сообщает, что скандал с участием людей в военной форме разгорелся в одесской маршрутке №232.

На видео, которое разлетелось по соцсетям, видно как мужчину силой выволокли из автобуса.

ВИДЕО ДНЯ

По словам женщины, которая снимала происходящее, один из мужчин в камуфляже толкал ее и пытался отобрать телефон. Кроме того, она утверждает, что в салоне распылили перцовый газ.

Темы: ОдессаТЦКвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Против командования 125 бригады открыли дело об оставлении позиций на Харьковщине

фотоУдар РФ по типографии в Харькове: в Vivat назвали имена убитых работников

NBC News: Россия и КНДР могут готовить провокацию накануне выборов президента США

Генштаб: Украинские военные на определенных участках Харьковщины успешно оттесняют врага

Столтенберг призвал союзников НАТО разрешить бить по территории РФ

США виделили новый пакет помощи для Украины на $275 млн

Все новости...
Одесса
Компания жены одесского судьи купила апартаменты в Майами за 12 млн грн – "Слідство.Інфо"
Российский удар по Одессе 29 апреля: В больнице умер еще один человек
В Одессе отстранили полицейскую из-за видео об охране церкви
Последние новости
13:15
Президент Всемирного банка готов управлять кредитом G7 для Украины
13:07
Российские ДРГ меняют тактику и маршруты - Мысник
12:45
Разведка Британии ожидает новых арестов в российском Минобороны
12:32
Дважды первая в истории: украинская альпинистка установила два рекорда за сутки
12:22
Какие болезни распространены у военных и как их лечить? НСЗУ и "Принцип" создали справочник
12:19
СМИ: В G7 близки к договоренности по российским активам для помощи Украине
12:05
"Укрэнерго" добавила два часа отключения света вечером - ДТЭК
11:50
"Покроют потребность до конца года": Минобороны закупило женскую летнюю форму на 130 млн гривен
11:37
Роботы-киборги и разрушительные лазеры: на какие военные технологии будет опираться мир в 2030
11:34
Против командования 125 бригады открыли дело об оставлении позиций на Харьковщине
Все новости...
Реклама:
Реклама: