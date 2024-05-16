Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

На Закарпатті при перевірці документів чоловік стріляв у поліціянта

Валентина РоманенкоЧетвер, 16 травня 2024, 15:53
На Закарпатті при перевірці документів чоловік стріляв у поліціянта
фото поліції

При перевірці документів зловмисник стріляв та поранив патрульного поліцейського у Мукачівському районі Закарпатської області.

Джерело: Нацполіція

Дослівно НПУ: "У Мукачівському районі чоловік здійснив декілька пострілів у бік правоохоронців, внаслідок чого травмував інспектора сектору реагування патрульної поліції. Фігурант затриманий, за фактом злочину відкрито кримінальне провадження".

Реклама:

Деталі: 15 травня о 23:51 інспектор сектору реагування патрульної поліції повідомив чергову частину про напад на їхній екіпаж. Подія сталася у селищі Кольчино Мукачівського району. Поліцейські за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль "Seat Ibiza". За кермом перебував 29-річний мукачівець, якого раніше вже неодноразово притягували до адмінвідповідальності за керування у стані сп’яніння.

Під час спілкування з водієм поліцейські помітили, що чоловік напідпитку. На законні вимоги правоохоронців порушник не реагував та зачинився у транспортному засобі. Пізніше через вікно автівки фігурант кілька разів вистрелив у бік співробітників поліції. Внаслідок цього поранив одного з інспекторів.

 
фото НПУ

Фігуранта затримали на місці події. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

ВІДЕО ДНЯ
 
фото НПУ

Життю та здоровʼю поліцейського нічого не загрожує, медики надали йому необхідну допомогу.

Слідчі з місця злочину вилучили пакет із канабісом та травматичну зброю, з якої фігурант стріляв у правоохоронців. Працівники поліції встановлюють походження зброї.

 
фото НПУ

За фактом умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків у поліції відкрили кримінальне провадження. Затриманому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Теми: Закарпаттяполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Проти командування 125 бригади відкрили справу про залишення позицій на Харківщині

фотоУдар РФ по друкарні в Харкові: у Vivat назвали імена вбитих працівників

NBC News: Росія і КНДР можуть готувати провокацію напередодні виборів президента США

Генштаб: Українські військові на певних ділянках Харківщини успішно відтісняють ворога

Столтенберг закликав союзників НАТО дозволити Україні бити по території РФ

США виділили новий пакет допомоги для України на $275 млн

Усі новини...
Закарпаття
"Дали човен, помпу і показали напрямок до Тиси": рятувати горе-втікачів довелось прикордонникам
У ЗСУ відреагували на затримання футболіста "Хуста" місцевим ТЦК
Плюси, мінуси й підводні камені річки Тиса. Відеорепортаж із берегів "Стікса для ухилянтів"
Останні новини
15:02
Фельфнер виграв золото на турнірі з метання спису в Словаччині
14:50
Зеленський про свою легітимність: Висловлювання Путіна нудні та нецікаві
14:36
Західні спецслужби допускають, що Україна "втратить великі території" цього року – ЗМІ
14:35
фотоПовний Місяць у весняному небі: добірка вражаючих світлин з усього світу
14:21
Президент Естонії про відправку військ в Україну: Сам Київ поки не бачить в цьому потреби
14:17
Як на мобільний зв'язок впливають відключення: оператори розповіли, наскільки готові мережі
14:05
фотоПрикордонники затримали "спайдермена" на Одещині
13:59
Повітряні сили заявляли про ракету в бік Києва, була тривога
13:55
футболДовбик повторив рекорд Шевченка за кількістю забитих голів за сезон у топ-лігах
13:44
Зеленський: Втрати під час прориву Харківщини – 8 росіян до 1 українця
Усі новини...
Реклама:
Реклама: