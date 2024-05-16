На Закарпатті при перевірці документів чоловік стріляв у поліціянта

При перевірці документів зловмисник стріляв та поранив патрульного поліцейського у Мукачівському районі Закарпатської області.

Джерело: Нацполіція

Дослівно НПУ: "У Мукачівському районі чоловік здійснив декілька пострілів у бік правоохоронців, внаслідок чого травмував інспектора сектору реагування патрульної поліції. Фігурант затриманий, за фактом злочину відкрито кримінальне провадження".

Реклама:

Деталі: 15 травня о 23:51 інспектор сектору реагування патрульної поліції повідомив чергову частину про напад на їхній екіпаж. Подія сталася у селищі Кольчино Мукачівського району. Поліцейські за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль "Seat Ibiza". За кермом перебував 29-річний мукачівець, якого раніше вже неодноразово притягували до адмінвідповідальності за керування у стані сп’яніння.

Під час спілкування з водієм поліцейські помітили, що чоловік напідпитку. На законні вимоги правоохоронців порушник не реагував та зачинився у транспортному засобі. Пізніше через вікно автівки фігурант кілька разів вистрелив у бік співробітників поліції. Внаслідок цього поранив одного з інспекторів.

фото НПУ

Фігуранта затримали на місці події. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

ВІДЕО ДНЯ

фото НПУ

Життю та здоровʼю поліцейського нічого не загрожує, медики надали йому необхідну допомогу.

Слідчі з місця злочину вилучили пакет із канабісом та травматичну зброю, з якої фігурант стріляв у правоохоронців. Працівники поліції встановлюють походження зброї.

фото НПУ

За фактом умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків у поліції відкрили кримінальне провадження. Затриманому загрожує до 5 років позбавлення волі.