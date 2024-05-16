На Закарпатье при проверке документов мужчина стрелял в полицейского

При проверке документов злоумышленник стрелял и ранил патрульного полицейского в Мукачевском районе Закарпатской области.

Источник: Нацполиция

Дословно НПУ: "В Мукачевском районе мужчина произвел несколько выстрелов в сторону правоохранителей, в результате чего травмировал инспектора сектора реагирования патрульной полиции. Фигурант задержан, по факту преступления открыто уголовное производство".

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Детали: 15 мая в 23:51 инспектор сектора реагирования патрульной полиции сообщил в дежурную часть о нападении на их экипаж. Происшествие произошло в поселке Кольчино Мукачевского района. Полицейские за нарушение правил дорожного движения остановили автомобиль "Seat Ibiza". За рулем находился 29-летний мукачевец, который ранее уже неоднократно привлекался к административной ответственности за управление в состоянии опьянения.

Во время общения с водителем полицейские заметили, что мужчина пьян. На законные требования правоохранителей нарушитель не реагировал и закрылся в транспортном средстве. Позже через окно автомобиля фигурант несколько раз выстрелил в сторону сотрудников полиции. В результате этого ранил одного из инспекторов.

фото НПУ

Фигуранта задержали на месте происшествия. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

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фото НПУ

Жизни и здоровью полицейского ничего не угрожает, медики оказали ему необходимую помощь.

Следователи с места преступления изъяли пакет с каннабисом и травматическое оружие, из которого фигурант стрелял в правоохранителей. Работники полиции устанавливают происхождение оружия.

фото НПУ

По факту умышленного причинения работнику правоохранительного органа легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей в полиции открыто уголовное производство. Задержанному грозит до 5 лет лишения свободы.