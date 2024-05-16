Росіяни касетними боєприпасами обстріляли Вовчанську громаду: серед поранених очільник МВА

16 травня російські військові завдали ударів касетними боєприпасами по селу Вовчанської громади на Харківщині, внаслідок чого постраждали медики, водії та очільник міської військової адміністраці Тамаз Гамбарашвілі.

Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Деталі: Повідомляється, що окупанти вдарили, коли в селі працювали волонтери та цивільні екстрені служби.

Реклама:

Пряма мова: "Пʼятеро людей постраждали — двоє медиків, двоє водіїв, зазнав поранень начальник Вовчанської міської військової адміністрації".