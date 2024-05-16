Росіяни касетними боєприпасами обстріляли Вовчанську громаду: серед поранених очільник МВА
Четвер, 16 травня 2024, 16:11
16 травня російські військові завдали ударів касетними боєприпасами по селу Вовчанської громади на Харківщині, внаслідок чого постраждали медики, водії та очільник міської військової адміністраці Тамаз Гамбарашвілі.
Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов
Деталі: Повідомляється, що окупанти вдарили, коли в селі працювали волонтери та цивільні екстрені служби.
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Пряма мова: "Пʼятеро людей постраждали — двоє медиків, двоє водіїв, зазнав поранень начальник Вовчанської міської військової адміністрації".