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Росіяни касетними боєприпасами обстріляли Вовчанську громаду: серед поранених очільник МВА

Анастасія ПроцЧетвер, 16 травня 2024, 16:11
Росіяни касетними боєприпасами обстріляли Вовчанську громаду: серед поранених очільник МВА
Голова Вовчанської міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі. Фото: Facebook/Тамаз Гамбарашвили

16 травня російські військові завдали ударів касетними боєприпасами по селу Вовчанської громади на Харківщині, внаслідок чого постраждали медики, водії та очільник міської військової адміністраці Тамаз Гамбарашвілі.

Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Деталі: Повідомляється, що окупанти вдарили, коли в селі працювали волонтери та цивільні екстрені служби. 

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Пряма мова: "Пʼятеро людей постраждали — двоє медиків, двоє водіїв, зазнав поранень начальник Вовчанської міської військової адміністрації".

Теми: Харківська область
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