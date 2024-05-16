Россияне кассетными боеприпасами обстреляли Волчанскую громаду: среди раненых глава МВА
Четверг, 16 мая 2024, 16:11
16 мая российские военные нанесли удары кассетными боеприпасами по селу Волчанской громады на Харьковщине, в результате чего пострадали медики, водители и глава городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили.
Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов
Детали: Сообщается, что оккупанты ударили, когда в селе работали волонтеры и гражданские экстренные службы.
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Прямая речь: "Пять человек пострадали - двое медиков, двое водителей, получил ранения начальник Волчанской городской военной администрации".