Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Вучич сумнівається, що балканські країни приєднаються до ЄС раніше за Україну

Іванна Костіна, Євген КізіловЧетвер, 16 травня 2024, 16:51
Вучич сумнівається, що балканські країни приєднаються до ЄС раніше за Україну
Александар Вучич. фото: Getty Images

Президент Сербії Александар Вучич висловив сумніви, що країни Західних Балкан стануть членами Євросоюзу раніше за Україну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на N1 Info

Деталі: Вучич заявив, що не впевнений в тому, що Західні Балкани увійдуть до ЄС раніше України.

Реклама:

"Я знаю, що ми не будемо частиною Європейського Союзу, ніхто з нас, раніше за Україну. Коли ми увійдемо до ЄС, чи увійдемо разом з Україною – це вже інша проблема. Ви маєте свою думку, але мій розум підказує мені, що я маю рацію", – сказав Вучич на саміті ЄС-Західні Балкани.

"У ваших країнах, можливо, ЄС такий популярний, в моїй країні він не такий популярний, так само, як і ми не такі популярні, хоча ми є найбільшою частиною цього регіону", – зазначив він, але додав, що євроінтеграція все ж важлива для Сербії.

Говорячи про План зростання для Західних Балкан, Вучич зазначив, що існує великий ентузіазм, і що зміна підходу ЄС на Балканах відкрила великі можливості.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Попередня прем'єр-міністерка Сербії Ана Брнабич заявляла, що єдиним варіантом сталого і процвітаючого майбутнього для її країни є членство в Європейському Союзі.

Сербія, союзниця РФ на Балканах, неодноразово засуджувала вторгнення Росії в Україну в ООН та на інших міжнародних форумах, але відмовилась приєднатися до міжнародних санкцій проти Кремля.

З 2022 року сербський президент Вучич тричі зустрічався з українським президентом Володимиром Зеленським під час міжнародних заходів за кордоном, востаннє – на саміті "Україна – Балкани" в Тирані в лютому.

Теми: УкраїнаЄССербіяєвроінтеграція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Проти командування 125 бригади відкрили справу про залишення позицій на Харківщині

фотоУдар РФ по друкарні в Харкові: у Vivat назвали імена вбитих працівників

NBC News: Росія і КНДР можуть готувати провокацію напередодні виборів президента США

Генштаб: Українські військові на певних ділянках Харківщини успішно відтісняють ворога

Столтенберг закликав союзників НАТО дозволити Україні бити по території РФ

США виділили новий пакет допомоги для України на $275 млн

Усі новини...
Україна
Україна і Польща невідкладно почали готувати безпекову угоду - Зеленський
Данія надає новий пакет військової допомоги Україні на €750 млн: в ньому ППО та артилерія
Китай і Росія наполягають на "політичному" вирішенні війни в Україні – Сі Цзіньпін
Останні новини
15:42
FT: Угорщина гальмує реалізацію ініціативи ЄС щодо зброї для України коштом прибутків від росактивів
15:30
Сім’ї полонених закликають обміняти Шуфрича та митрополита Павла на захисників
15:21
Міністри фінансів G7 підтримали використання активів РФ для фінансування України
15:15
Що треба знати про поширені хвороби щитоподібної залози та їх симптоми
15:02
Фельфнер виграв золото на турнірі з метання спису в Словаччині
15:01
НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку до 684 мільйонів доларів
14:50
Зеленський про свою легітимність: Висловлювання Путіна нудні та нецікаві
14:36
Західні спецслужби допускають, що Україна "втратить великі території" цього року – ЗМІ
14:35
фотоПовний Місяць у весняному небі: добірка вражаючих світлин з усього світу
14:21
Президент Естонії про відправку військ в Україну: Сам Київ поки не бачить в цьому потреби
Усі новини...
Реклама:
Реклама: