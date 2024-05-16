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Вучич сомневается, что балканские страны присоединятся к ЕС раньше Украины

Иванна Костина, Евгений КизиловЧетверг, 16 мая 2024, 16:51
Вучич сомневается, что балканские страны присоединятся к ЕС раньше Украины
Александар Вучич. фото: Getty Images

Президент Сербии Александар Вучич выразил сомнения, что страны Западных Балкан станут членами Евросоюза раньше Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на N1 Info

Детали: Вучич заявил, что не уверен в том, что Западные Балканы войдут в ЕС раньше Украины.

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"Когда мы войдем в ЕС, войдем ли вместе с Украиной – это уже другая проблема. У вас свое мнение, но мой разум подсказывает мне, что я прав", – сказал Вучич на саммите ЕС-Западные Балканы.

"В ваших странах, возможно, ЕС так популярен, в моей стране он не так популярен, так же, как и мы не так популярны, хотя мы являемся самой большой частью этого региона", – отметил он, но добавил, что евроинтеграция все же важна для Сербии.

Говоря о Плане роста для Западных Балкан на панели "Текущая ситуация и планы на будущее – новый план роста", Вучич отметил, что существует большой энтузиазм и что изменение подхода ЕС на Балканах открыло большие возможности.

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Напомним: Предыдущий премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявляла, что единственным вариантом устойчивого и процветающего будущего для ее страны является членство в Европейском Союзе.

Сербия, союзница РФ на Балканах, неоднократно осуждала вторжение России в Украину в ООН и на других международных форумах, но отказалась присоединиться к международным санкциям против Кремля.

С 2022 года сербский президент Вучич трижды встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским во время международных мероприятий за рубежом, последний раз – на саммите "Украина – Балканы" в Тиране в феврале.

Темы: УкраинаЕССербияевроинтеграция
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