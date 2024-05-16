Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Данія надає новий пакет військової допомоги Україні на €750 млн: в ньому ППО та артилерія

Іванна Костіна, Євген КізіловЧетвер, 16 травня 2024, 17:43
Данія надає новий пакет військової допомоги Україні на €750 млн: в ньому ППО та артилерія
фото: Getty Images

Данія 16 травня повідомила про надання чергового пакету військової допомоги Україні вартістю 750 млн євро. Майже половина - це засоби протиповітряної оборони.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомилнення Міноборони Данії

Деталі: У новий пакет входить додаткове фінансування на майбутню передачу Україні літаків F-16, протиповітряна оборона, технічне обслуговування артилерійських установок і кошти на передачу додаткових артилерійських установок, снарядів і протитанкових мін.

Реклама:

"Сьогодні ми поінформували Раду з питань зовнішньої політики про новий пакет допомоги для України. У цьому пакеті, який є 18-м за рахунком, акцент робиться як на протиповітряну оборону, так і на артилерію, яка вкрай необхідна Україні.

Крім того, ми також резервуємо додаткові кошти для прямих інвестицій в українську оборонну промисловість, так само, як ми виділяємо додаткові кошти на майбутню передачу Україні винищувачів F-16, яка запланована на літо цього року", – заявив міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.

На посилення української протиповітряної оборони виділено близько 2,4 мільярда крон. Крім того, передбачені додаткові кошти на закупівлю артилерійських знарядь, гранат і протитанкових мін. Частина коштів йде на обслуговування вже наданої техніки, що має вирішальне значення для її довгострокового ефекту на полі бою.

ВІДЕО ДНЯ

"Сьогоднішньою передачею ми задовольняємо нагальну потребу України в засобах протиповітряної оборони, артилерії та боєприпасах.

В рамках цього пакету уряд також виділяє додаткові кошти, які будуть інвестовані безпосередньо в українську оборонну промисловість. Має сенс виробляти зброю там, де вона використовується, і тими, хто її використовує. Сподіваємось, що більше країн зможуть надихнутись цією моделлю", – сказав міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен.

Троельс Лунд Поульсен зазначив, що ситуація в Україні дуже серйозна і Україна потребує сталої підтримки союзників.

"Цим пакетом ми надсилаємо недвозначний сигнал як Україні, так і світу. Ми надаємо допомогу вже зараз і готові до масштабних і довгострокових інвестицій в українську оборонну промисловість. Їх боротьба за свободу – це і наша боротьба", – заявив він.

Нагадаємо: У квітні прем'єрка Данії Метте Фредеріксен обговорила з польським прем'єром Дональдом Туском ідею "залізного купола" для захисту європейських міст від повітряних атак на випадок війни.

Нещодавно Фредеріксен закликала інші європейські країни наслідувати приклад Німеччини і поставити Україні більше зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Теми: ДаніяУкраїназброявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський: Втрати під час прориву Харківщини – 8 росіян до 1 українця

Проти командування 125 бригади відкрили справу про залишення позицій на Харківщині

фотоУдар РФ по друкарні в Харкові: у Vivat назвали імена вбитих працівників

NBC News: Росія і КНДР можуть готувати провокацію напередодні виборів президента США

Генштаб: Українські військові на певних ділянках Харківщини успішно відтісняють ворога

Столтенберг закликав союзників НАТО дозволити Україні бити по території РФ

Усі новини...
Україна і Польща невідкладно починають готувати безпекову угоду - Зеленський
Зеленський: Нам вдалося додати впевненості на напрямку Вовчанську
У НАТО не вірять, що Росія зможе зробити стратегічний прорив на Харківщині
"Азов" показав відео захоплення російських позицій у Серебрянському лісі на Луганщині
Останні новини
15:59
Україна домовляється про збільшення імпорту електроенергії із ЄС для компенсації дефіциту
15:42
FT: Угорщина гальмує реалізацію ініціативи ЄС щодо зброї для України коштом прибутків від росактивів
15:30
Сім’ї полонених закликають обміняти Шуфрича та митрополита Павла на захисників
15:21
Міністри фінансів G7 підтримали використання активів РФ для фінансування України
15:15
Що треба знати про поширені хвороби щитоподібної залози та їх симптоми
15:02
Фельфнер виграв золото на турнірі з метання спису в Словаччині
15:01
НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку до 684 мільйонів доларів
14:50
Зеленський про свою легітимність: Висловлювання Путіна нудні та нецікаві
14:36
Західні спецслужби допускають, що Україна "втратить великі території" цього року – ЗМІ
14:35
фотоПовний Місяць у весняному небі: добірка вражаючих світлин з усього світу
Усі новини...
Реклама:
Реклама: