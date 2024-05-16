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Дания выделяет новый пакет военной помощи Украине на €750 млн: в нем ПВО и артиллерия

Иванна Костина, Евгений КизиловЧетверг, 16 мая 2024, 17:43
Дания выделяет новый пакет военной помощи Украине на €750 млн: в нем ПВО и артиллерия
фото: Getty Images

Дания 16 мая сообщила о предоставлении очередного пакета военной помощи Украине стоимостью 750 млн евро. Почти половина - это средства противовоздушной обороны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Минобороны Дании

Детали: В новый пакет входит дополнительное финансирование на будущую передачу Украине самолетов F-16, противовоздушная оборона, техническое обслуживание артиллерийских установок и средства на передачу дополнительных артиллерийских установок, снарядов и противотанковых мин.

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"Сегодня мы проинформировали Совет по вопросам внешней политики о новом пакете помощи для Украины. В этом пакете, который является 18-м по счету, акцент делается как на противовоздушную оборону, так и на артиллерию, которая крайне необходима Украине.

Кроме того, мы также резервируем дополнительные средства для прямых инвестиций в украинскую оборонную промышленность, так же, как мы выделяем дополнительные средства на предстоящую передачу Украине истребителей F-16, которая запланирована на лето этого года", – заявил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.

На усиление украинской противовоздушной обороны выделено около 2,4 миллиарда крон. Кроме того, предусмотрены дополнительные средства на закупку артиллерийских орудий, гранат и противотанковых мин. Часть средств идет на обслуживание уже предоставленной техники, что имеет решающее значение для ее долгосрочного эффекта на поле боя.

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"Сегодняшней передачей мы удовлетворяем насущную потребность Украины в средствах противовоздушной обороны, артиллерии и боеприпасах.

В рамках этого пакета правительство также выделяет дополнительные средства, которые будут инвестированы непосредственно в украинскую оборонную промышленность. Имеет смысл производить оружие там, где оно используется, и теми, кто его использует. Надеемся, что больше стран смогут вдохновиться этой моделью", – сказал министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен.

Троэльс Лунд Поульсен отметил, что ситуация в Украине очень серьезная и Украина нуждается в постоянной поддержке союзников.

"Этим пакетом мы посылаем недвусмысленный сигнал как Украине, так и миру. Мы оказываем помощь уже сейчас и готовы к масштабным и долгосрочным инвестициям в украинскую оборонную промышленность. Их борьба за свободу – это и наша борьба", – заявил он.

Напомним: В апреле премьер Дании Метте  Фредериксен обсудила с польским премьером Дональдом Туском идею "железного купола" для защиты европейских городов от воздушных атак на случай войны.

Недавно Фредериксен призвала другие европейские страны последовать примеру Германии и поставить Украине больше зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Темы: ДанияУкраинаоружиевойна
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