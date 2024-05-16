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Генштаб: Зараз найбільша активність ворога на Покровському напрямку

Євген КізіловЧетвер, 16 травня 2024, 18:06
Генштаб: Зараз найбільша активність ворога на Покровському напрямку
ілюстративне фото від Getty Images

На даний час доби найбільша активність російських військ спостерігається на Покровському напрямку в Донецькій області.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Деталі: Повідомляється, що окупанти продовжують нарощувати зусилля на Покровському напрямку. Тут кількість бойових зіткнень зросла до 30. В районі населеного пункту Уманське працювала ворожа авіація.

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В цілому на лінії фронту ворог продовжує наступальні дії, а українські воїни тримають лінію оборони та жорстко відповідають на дії загарбників.

За четвер кількість боєзіткнень зросла до 79.

Триває протистояння українських військ ворожій навалі на Харківщині, де з початку доби російські окупанти п'ять разів атакували українські позиції. Зокрема, противник намагається штурмувати українські війська в районі міста Вовчанськ. За підтримки авіації атакує в районі Липців. Також ударів ворожої авіації зазнали Веселе та Уди.

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В результаті бойових дій на цьому напрямку противник втратив 35 окупантів вбитими та пораненими, знищено 14 одиниць ворожої техніки.

На Куп’янському напрямку додалась ще одна атака ворога. Станом на цей час загалом тут відбулося чотири боєзіткнення.

На Лиманському напрямку окупанти дещо наростили інтенсивність бойові дії. Кількість атак зросла до п'яти, одна з яких ще триває.  

На Краматорському напрямку ворог 13 разів намагався прорвати нашу оборону, в районі Часового Яру завдав авіаційного удару.

На Курахівському напрямку російські війська вісім разів намагалися проводити штурмові дії. Сили оборони успішно відбили всі атаки неподалік Костянтинівки, Новомихайлівки та Красногорівки.

На Времівському напрямку ворог вісім разів здійснював спроби потіснити наші підрозділи із займаних позицій біля Старомайорського, Микільського та Урожайного. Загарбники отримали гідну відсіч та відійшли.

На Придніпровському напрямку окупанти не полишають спроб вибити українських захисників з Кринок. З початку доби російські окупанти шість разів атакували наші позиції, зазнали втрат та відійшли. Дані уточнюються.

На інших напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.

Дослівно: "Українські воїни продовжують стримувати ворога по всій лінії фронту та завдавати йому максимальних втрат".

Теми: війнарегіони
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