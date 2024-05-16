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Генштаб: Сейчас наибольшая активность врага на Покровском направлении

Евгений КизиловЧетверг, 16 мая 2024, 18:06
Генштаб: Сейчас наибольшая активность врага на Покровском направлении
иллюстративное фото от Getty Images

В это время суток наибольшая активность российских войск наблюдается на Покровском направлении в Донецкой области.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Детали: Сообщается, что оккупанты продолжают наращивать усилия на Покровском направлении. Здесь количество боевых столкновений возросло до 30. В районе населенного пункта Уманское работала вражеская авиация.

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В целом на линии фронта враг продолжает наступательные действия, а украинские воины держат линию обороны и жестко отвечают на действия захватчиков.

За четверг количество боестолкновений возросло до 79.

Продолжается противостояние украинских войск вражескому нашествию на Харьковщине, где с начала суток российские оккупанты пять раз атаковали украинские позиции. В частности, противник пытается штурмовать украинские войска в районе города Волчанск. При поддержке авиации атакует в районе Липцов. Также ударам вражеской авиации подверглись Веселое и Уды.

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В результате боевых действий на этом направлении противник потерял 35 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожено 14 единиц вражеской техники.

На Купянском направлении добавилась еще одна атака врага. По состоянию на это время в целом здесь произошло четыре боестолкновения.

На Лиманском направлении оккупанты несколько нарастили интенсивность боевых действий. Количество атак возросло до пяти, одна из которых еще продолжается.  

На Краматорском направлении враг 13 раз пытался прорвать нашу оборону, в районе Часового Яра нанес авиационный удар.

На Кураховском направлении российские войска восемь раз пытались проводить штурмовые действия. Силы обороны успешно отбили все атаки неподалеку Константиновки, Новомихайловки и Красногоровки.

На Времовском направлении враг восемь раз осуществлял попытки потеснить наши подразделения с занимаемых позиций у Старомайорского, Никольского и Урожайного. Захватчики получили достойный отпор и отошли.

На Приднепровском направлении оккупанты не оставляют попыток выбить украинских защитников из Крынок. С начала суток российские оккупанты шесть раз атаковали наши позиции, понесли потери и отошли. Данные уточняются.

На других направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

Дословно: "Украинские воины продолжают сдерживать врага по всей линии фронта и наносить ему максимальные потери".

Темы: войнарегионы
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