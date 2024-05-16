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Україна і Польща невідкладно починають готувати безпекову угоду - Зеленський

Олег Павлюк, Євген КізіловЧетвер, 16 травня 2024, 18:30
Україна і Польща невідкладно починають готувати безпекову угоду - Зеленський
Володимир Зеленський і Дональд Туск. фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський 16 травня у телефонні розмові з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском домовились невідкладно почати підготовку двосторонньої безпекової угоди.

Джерело: Зеленський у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Розмова Зеленського й Туска стосувалась ситуації в Харківській області, де російські сили почали новий наступ, та потреб України в протиповітряній обороні "для захисту Харкова й інших регіонів".

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Також, за словами президента, із польським прем'єром обговорили загрозу, яку Росія становить для газової інфраструктури на заході України та шляхи протидії їй.

"Також доручили командам невідкладно почати роботу над текстом двосторонньої безпекової угоди. Між історичними партнерами вона має бути максимально амбітна", – підсумував Зеленський.

Раніше цього тижня український посол у Варшаві Василь Зварич стверджував, що в Польщі триває міжвідомче погодження тексту безпекової угоди і буквально найближчими днями цей проєкт мають передати українській стороні.

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Нагадаємо: Наразі Україна підписала двосторонні безпекові угоди з дев'ятьма країнами, останньою з них стала Латвія. Також очікується підписання угоди з Норвегією.

На початку травня президент Володимир Зеленський оголосив про підготовку безпекових угод із сімома країнами, зокрема Сполученими Штатами.

Теми: ПольщаУкраїнагарантії безпеки
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