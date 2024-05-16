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Украина и Польша безотлагательно начинают готовить соглашение по безопасности - Зеленский

Олег Павлюк, Евгений КизиловЧетверг, 16 мая 2024, 18:30
Украина и Польша безотлагательно начинают готовить соглашение по безопасности - Зеленский
Владимир Зеленский и Дональд Туск. фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский 16 мая в телефонном разговоре с премьер-министром Польши Дональдом Туском договорились безотлагательно начать подготовку двустороннего соглашения по безопасности.

Источник: Зеленский в Twitter (X), сообщает "Европейская правда"

Детали: Разговор Зеленского и Туска касался ситуации в Харьковской области, где российские силы начали новое наступление, и потребностей Украины в противовоздушной обороне "для защиты Харькова и других регионов".

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Также, по словам президента, с польским премьером обсудили угрозу, которую Россия представляет для газовой инфраструктуры на западе Украины и пути противодействия ей.

"Также поручили командам безотлагательно начать работу над текстом двустороннего соглашения по безопасности. Между историческими партнерами оно должно быть максимально амбициозным", – подытожил Зеленский.

Ранее на этой неделе украинский посол в Варшаве Василий Зварич утверждал, что в Польше продолжается межведомственное согласование текста соглашения по безопасности и буквально в ближайшие дни этот проект должны передать украинской стороне.

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Напомним: Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с девятью странами, последней из них стала Латвия. Также ожидается подписание соглашения с Норвегией.

В начале мая президент Владимир Зеленский объявил о подготовке соглашений по безопасности с семью странами, в частности Соединенными Штатами.

Темы: ПольшаУкраинагарантии безопасности
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