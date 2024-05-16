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На Нікопольщині росіяни пошкодили інфраструктурні об’єкти, зокрема енергетичний

Тетяна ОлійникЧетвер, 16 травня 2024, 19:07
На Нікопольщині росіяни пошкодили інфраструктурні об’єкти, зокрема енергетичний
Фото - Сергій Лисак

Російська армія 16 травня обстрілювала Нікопольський район на Дніпропетровщині артилерією та скерувала дрони-камікадзе.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Нікопольщина. Її ворог протягом дня атакував 10 разів. Застосовував важку артилерію та скеровував дрони-камікадзе.

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Поцілив по райцентру, де пошкодив приватний будинок, господарську споруду та інфраструктурний об’єкт. Наслідки вечірніх обстрілів ще уточнюємо".

Деталі: Також ворог завдав ударів по Марганецькій, Мирівській, Покровській сільській громадах.

Там росіяни понівечили 2 оселі та господарську споруду. Артобстрілами пошкоджені енергетичний об’єкт і 4 лінії електропередач.

ВІДЕО ДНЯ

У одному з населених пунктів без електрики залишилася майже тисяча родин.

Теми: Дніпропетровська областьНікопольобстріл
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