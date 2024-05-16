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На Никопольщине россияне повредили инфраструктурные объекты, в том числе энергетический

Татьяна ОлейникЧетверг, 16 мая 2024, 19:07
На Никопольщине россияне повредили инфраструктурные объекты, в том числе энергетический
Фото - Сергей Лысак

Российская армия 16 мая обстреливала Никопольский район на Днепропетровщине артиллерией и направила дроны-камикадзе.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: Никопольщина. Ее враг в течение дня атаковал 10 раз. Применял тяжелую артиллерию и направлял дроны-камикадзе.

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Попал в райцентр, где повредил частный дом, хозяйственное сооружение и инфраструктурный объект. Последствия вечерних обстрелов еще уточняем.

Детали: Также враг нанес удары по Марганецкому, Мировскому, Покровскому сельским общинам.

Там россияне изуродовали 2 дома и хозяйственное сооружение. Артобстрелами повреждены энергетический объект и 4 линии электропередач.

ВИДЕО ДНЯ

В одном из населенных пунктов без электричества осталось около тысячи семей.

Темы: Днепропетровская областьНикопольобстрел
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