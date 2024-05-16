На Никопольщине россияне повредили инфраструктурные объекты, в том числе энергетический
Российская армия 16 мая обстреливала Никопольский район на Днепропетровщине артиллерией и направила дроны-камикадзе.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
Прямая речь: Никопольщина. Ее враг в течение дня атаковал 10 раз. Применял тяжелую артиллерию и направлял дроны-камикадзе.
Попал в райцентр, где повредил частный дом, хозяйственное сооружение и инфраструктурный объект. Последствия вечерних обстрелов еще уточняем.
Детали: Также враг нанес удары по Марганецкому, Мировскому, Покровскому сельским общинам.
Там россияне изуродовали 2 дома и хозяйственное сооружение. Артобстрелами повреждены энергетический объект и 4 линии электропередач.
В одном из населенных пунктов без электричества осталось около тысячи семей.