На Никопольщине россияне повредили инфраструктурные объекты, в том числе энергетический

Российская армия 16 мая обстреливала Никопольский район на Днепропетровщине артиллерией и направила дроны-камикадзе.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: Никопольщина. Ее враг в течение дня атаковал 10 раз. Применял тяжелую артиллерию и направлял дроны-камикадзе.

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Попал в райцентр, где повредил частный дом, хозяйственное сооружение и инфраструктурный объект. Последствия вечерних обстрелов еще уточняем.

Детали: Также враг нанес удары по Марганецкому, Мировскому, Покровскому сельским общинам.

Там россияне изуродовали 2 дома и хозяйственное сооружение. Артобстрелами повреждены энергетический объект и 4 линии электропередач.

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