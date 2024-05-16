У НАТО не вірять, що Росія зможе зробити стратегічний прорив на Харківщині

Командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі і голова Військового комітету Альянсу Роб Бауер вважають, що у росіян не вистачить сил на стратегічний прорив на півночі Харківщини.

Джерело: їхня заява 16 травня за підсумками засідання Рада Україна-НАТО, пише "Європейська правда"

Деталі: За словами Каволі, росіяни "не мають кількості (сил і засобів. – Ред.), необхідної для стратегічного прориву".

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"Понад те, вони не мають навичок і спроможностей, щоб діяти в масштабах, необхідних для використання будь-якого прориву для отримання стратегічної переваги. Вони здатні досягати локальних успіхів, і дещо з цього вони вже зробили", – додав він.

Голова ОЗС НАТО в Європі додав, що перебуває в тісному контакті з українськими колегами і "впевнений, що вони втримають оборону".

Своєю чергою очільник Військового комітету Альянсу наголосив, що ситуація на полі бою з наступом Росії на Харківщині "не змінилася до такої міри, щоб українська влада була готова сісти за стіл переговорів і почати переговори".

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"Українські сили повернули собі 50% території, яку Росія захопила на початку війни. Тож зараз російські війська відвойовують цю територію, але це не є стратегічним просуванням, це не є стратегічним успіхом", – констатував Бауер.

Розвідка Міністерства оборони Великої Британії також вважає малоймовірним, що Росія наростила достатню бойову міць, щоб захопити Харків без залучення своїх додаткових сил в цей регіон.

На тлі наступу російських сил на півночі Харківської області Сполучені Штати анонсували додатковий пакет військової допомоги пізніше цього тижня.