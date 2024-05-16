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В НАТО не верят, что Россия сможет совершить стратегический прорыв на Харьковщине

Олег Павлюк, Евгений КизиловЧетверг, 16 мая 2024, 20:30
В НАТО не верят, что Россия сможет совершить стратегический прорыв на Харьковщине
генерал Кристофер Каволи. фото: Getty Images

Командующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи и председатель Военного комитета Альянса Роб Бауэр считают, что у россиян не хватит сил на стратегический прорыв на севере Харьковщины.

Источник: их заявление 16 мая по итогам заседания Совета Украина-НАТО, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам Каволи, россияне "не имеют количества (сил и средств. – Ред.), необходимого для стратегического прорыва".

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"Более того, они не имеют навыков и возможностей, чтобы действовать в масштабах, необходимых для использования любого прорыва для получения стратегического преимущества. Они способны достигать локальных успехов, и кое-что из этого они уже сделали", – добавил он.

Глава ОВС НАТО в Европе добавил, что находится в тесном контакте с украинскими коллегами и "уверен, что они удержат оборону".

В свою очередь глава Военного комитета Альянса отметил, что ситуация на поле боя с наступлением России на Харьковщине "не изменилась до такой степени, чтобы украинская власть была готова сесть за стол переговоров и начать переговоры".

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"Украинские силы вернули себе 50% территории, которую Россия захватила в начале войны. Поэтому сейчас российские войска отвоевывают эту территорию, но это не является стратегическим продвижением, это не является стратегическим успехом", – констатировал Бауэр.

Разведка Министерства обороны Великобритании также считает маловероятным, что Россия нарастила достаточную боевую мощь, чтобы захватить Харьков без привлечения своих дополнительных сил в этот регион.

На фоне наступления российских сил на севере Харьковской области Соединенные Штаты анонсировали дополнительный пакет военной помощи позже на этой неделе.

Темы: НАТОУкраинаРосcиявойна
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