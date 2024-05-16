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Генштаб: На Харківському напрямку кількість атак зросла

Тетяна ОлійникЧетвер, 16 травня 2024, 21:15
Генштаб: На Харківському напрямку кількість атак зросла
фото - Генштаб ЗСУ

Основні бойові дії на Харківському напрямку тривають в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ, росіяни за підтримки авіації намагається тиснути на оборону.

Джерело: зведення Генштабу станом на 19.30 16 травня

Дослівно: "На Харківському напрямку кількість ворожих атак зросла до 10. В основному бойові дії точаться в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ. Незважаючи на втрати особового складу та військової техніки, ворог за підтримки авіації намагається тиснути на нашу оборону.

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Окупанти завдали 32 авіаційних удари із застосуванням 38 КАБів, здійснили 181 артилерійський обстріл. Підрозділи Сил оборони тримають удар та не дають загарбникам просунутися в глибину нашої території".

Деталі: На Куп’янському напрямку російські окупаційні війська продовжують атакувати в районах Синьківки, Іванівки та Берестового. Ще одне бойове зіткнення додалось біля М’ясожарівки.

На Лиманському напрямку окупанти вісім разів намагалися прорвати оборону наших захисників.

ВІДЕО ДНЯ

На Сіверському напрямку російські окупанти завдали авіаційного удару поруч зі Спірним.

Найгарячішою на даний час залишається ситуація на Покровському напрямку. Кількість бойових зіткнень зросла до 35. Водночас, українські воїни своїми рішучими діями продовжують завдавати окупаційним військам втрат у живій силі, техніці та стримують противника.

На Курахівському напрямку Сили оборони успішно відбили 12 ворожих атак. Окупанти зосереджують свої зусилля в районах Георгіївки, Новомихайлівки та Красногорівки. Під ударом ворожої авіації опинилася Єлизаветівка.

На Времівському напрямку з початку поточної доби противник наростив кількість бойових зіткнень до восьми. Зокрема, бої велися біля Старомайорського, Микільського та Урожайного.

На Придніпровському напрямку агресор сьогодні також вісім разів атакував українських захисників поблизу Кринок. Успіху не мав, інформація про втрати окупантів уточнюється.

На Краматорському, Торецькому, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках значних змін в обстановці не відбулося.

Дослівно: Протягом доби авіація та ракетні війська Сил оборони завдали ураження по 12 районах зосередження особового складу, двох пунктах управління, двох артилерійських засобах, пункту управління БпЛА російських окупантів.

Наші воїни адекватно реагують на дії загарбників, діють рішуче, вживають необхідних заходів для стабілізації обстановки.

Теми: Харківська областьГенштаб
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