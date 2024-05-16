Генштаб: На Харьковском направлении количество атак выросло до 10

Основные боевые действия на Харьковском направлении продолжаются в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск, россияне при поддержке авиации пытаются давить на оборону.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 19.30 16 мая

Дословно: "На Харьковском направлении количество вражеских атак возросло до 10. В основном боевые действия ведутся в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск. Несмотря на потери личного состава и военной техники, враг при поддержке авиации пытается давить на нашу оборону.

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Оккупанты нанесли 32 авиационных удара с применением 38 КАБов, совершили 181 артиллерийский обстрел. Подразделения сил обороны держат удар и не дают захватчикам продвинуться в глубину нашей территории".

Детали: На Купянском направлении российские оккупационные войска продолжают атаковать в районах Синьковки, Ивановки и Берестового. Еще одно боевое столкновение добавилось возле Мясожаровки.

На Лиманском направлении оккупанты восемь раз пытались прорвать оборону наших защитников.

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На Северском направлении российские оккупанты нанесли авиационный удар рядом со Спорным.

Самой горячей в настоящее время остается ситуация на Покровском направлении. Количество боевых столкновений возросло до 35. В то же время, украинские воины своими решительными действиями продолжают наносить оккупационным войскам потери в живой силе, технике и сдерживают противника.

На Кураховском направлении Силы обороны успешно отразили 12 вражеских атак. Оккупанты сосредотачивают свои усилия в районах Георгиевки, Новомихайловки и Красногоровки. Под ударом вражеской авиации оказалась Елизаветовка.

На Времивском направлении с начала текущих суток противник нарастил количество боевых столкновений до восьми. В частности, бои велись у Старомайорского, Никольского и Урожайного.

На Приднепровском направлении агрессор сегодня также восемь раз атаковал украинских защитников вблизи Кринок. Удачи не было, информация о потерях окупантов уточняется.

На Краматорском, Торецком, Гуляйпольском и Ореховском направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Дословно: В течение суток авиация и ракетные войска Сил обороны нанесли поражение по 12 районам сосредоточения личного состава, двум пунктам управления, двум артиллерийским средствам, пункту управления БПЛА российских оккупантов.

Наши воины адекватно реагируют на действия захватчиков, действуют решительно, принимают необходимые меры для стабилизации обстановки.