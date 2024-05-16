Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Генштаб: На Харьковском направлении количество атак выросло до 10

Татьяна ОлейникЧетверг, 16 мая 2024, 21:15
Генштаб: На Харьковском направлении количество атак выросло до 10
фото - Генштаб ВСУ

Основные боевые действия на Харьковском направлении продолжаются в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск, россияне при поддержке авиации пытаются давить на оборону.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 19.30 16 мая

Дословно: "На Харьковском направлении количество вражеских атак возросло до 10. В основном боевые действия ведутся в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск. Несмотря на потери личного состава и военной техники, враг при поддержке авиации пытается давить на нашу оборону.

Реклама:

Оккупанты нанесли 32 авиационных удара с применением 38 КАБов, совершили 181 артиллерийский обстрел. Подразделения сил обороны держат удар и не дают захватчикам продвинуться в глубину нашей территории".

Детали: На Купянском направлении российские оккупационные войска продолжают атаковать в районах Синьковки, Ивановки и Берестового. Еще одно боевое столкновение добавилось возле Мясожаровки.

На Лиманском направлении оккупанты восемь раз пытались прорвать оборону наших защитников.

ВИДЕО ДНЯ

На Северском направлении российские оккупанты нанесли авиационный удар рядом со Спорным.

Самой горячей в настоящее время остается ситуация на Покровском направлении. Количество боевых столкновений возросло до 35. В то же время, украинские воины своими решительными действиями продолжают наносить оккупационным войскам потери в живой силе, технике и сдерживают противника.

На Кураховском направлении Силы обороны успешно отразили 12 вражеских атак. Оккупанты сосредотачивают свои усилия в районах Георгиевки, Новомихайловки и Красногоровки. Под ударом вражеской авиации оказалась Елизаветовка.

На Времивском направлении с начала текущих суток противник нарастил количество боевых столкновений до восьми. В частности, бои велись у Старомайорского, Никольского и Урожайного.

На Приднепровском направлении агрессор сегодня также восемь раз атаковал украинских защитников вблизи Кринок. Удачи не было, информация о потерях окупантов уточняется.

На Краматорском, Торецком, Гуляйпольском и Ореховском направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Дословно: В течение суток авиация и ракетные войска Сил обороны нанесли поражение по 12 районам сосредоточения личного состава, двум пунктам управления, двум артиллерийским средствам, пункту управления БПЛА российских оккупантов.

Наши воины адекватно реагируют на действия захватчиков, действуют решительно, принимают необходимые меры для стабилизации обстановки.

Темы: Харьковская областьГенштаб
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено, видеоРоссияне ударили по "Эпицентру" в Харькове, есть погибшие и раненые

Против командования 125 бригады открыли дело об оставлении позиций на Харьковщине

фотоУдар РФ по типографии в Харькове: в Vivat назвали имена убитых работников

NBC News: Россия и КНДР могут готовить провокацию накануне выборов президента США

Генштаб: Украинские военные на определенных участках Харьковщины успешно оттесняют врага

Столтенберг призвал союзников НАТО разрешить бить по территории РФ

Все новости...
Зеленский: Нам удалось добавить уверенности на направлении Волчанска
"Азов" показал видео захвата российских позиций в Серебрянском лесу в Луганской области
В НАТО не знают, начала ли уже Россия свое летнее наступление
Дания выделяет новый пакет военной помощи Украине на €750 млн: в нем ПВО и артиллерия
Последние новости
18:40
В Киеве может ухудшиться воздух из-за пожара возле Новых Петровцев
18:30
Энергетики не прогнозируют 26 мая отключения света по Украине
18:29
Сикорский рассказал, почему скептически относится к угрозам РФ применить ядерное оружие
18:19
фотоПожар в "Эпицентре" в Харькове локализовали
18:06
Чехия разгромила Швецию и вышла в финал домашнего чемпионата мира по хоккею
18:02
В Италии против того, чтобы позволить Украине бить по РФ западным оружием
17:57
Зеленский: Если бы мы имели больше систем ПВО и авиации, воздушный флот РФ уже потерпел бы крах
17:43
Ограничения переводов между физлицами не коснутся 99% граждан - Пышный
17:37
Кулеба о провокациях РФ в отношении Балтии: Типичная гибридная тактика запугивания
17:24
Зеленский об ударе по "Эпицентру" в Харькове: Там могло быть более 200 человек
Все новости...
Реклама:
Реклама: