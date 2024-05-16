Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

У повітряному просторі України зафіксували "Шахеди", в Харкові та Полтаві було чутно вибухи

Тетяна Олійник, Олена ІвашківЧетвер, 16 травня 2024, 23:38
У повітряному просторі України зафіксували Шахеди, в Харкові та Полтаві було чутно вибухи
Ілюстративне фото - Getty images

Увечері 16 травня в повітряному просторі України зафіксували російські ударні БпЛА.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Деталі: О 22:07 повідомили, що в Сумській та Харківській області є загроза застосування ударних БпЛА.

Реклама:

О 22:15 стало відомо, що група "Шахедів" із Запорізької прямує на Дніпропетровську область, курсом на Дніпро. 

О 22:30 повідомили, що "Шахеди" на межі Сумщини та Харківщини, рухаються у напрямку Полтавщини.

О 23:07 повітряники написали, що "Шахеди" на Харківщині курсують у напрямку Харкова та Чугуєва. Також на Полтавщині рухаються у напрямку Полтави.

ВІДЕО ДНЯ

Очільник Харківської ОВА повідомив, що працює ППО, в Харкові було чутно вибухи.

О 23:35 повідомили, що "Шахеди" летять на Полтаву із півночі, півдня та заходу.

Синєгубов також повідомив, що в Харкові є влучання в Холодногірському районі. Виникла пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Кореспонденти "Суспільного" повідомили про звуки вибухів у Полтаві.

О 00.58 військові повідомили, що безпілотники рухаються вздовж межі Миколаївської та Одеської областей на північ.

О 1.55 військові повідомили про групу "Шахедів" з Чорного моря у напрямку Одеси.

"Шахеди", що були на півночі Одещини та на заході Кіровоградщини рухаються на північний захід.

О 6.54 Повітряні сили повідомили про ворожий БпЛА над Дніпропетровщиною, працювала ППО.

Теми: Шахедповітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 18:40У Києві може погіршитися повітря через пожежу біля Нових Петрівців

Удар по "Епіцентру": зросла кількість загиблих і поранених

Кулеба після атаки на "Епіцентр": У партнерів України є два способи запобігти таким ударам

відео удару"Епіцентр" прокоментував удар у Харкові: Персонал зробив усе можливе для евакуації

Проти командування 125 бригади відкрили справу про залишення позицій на Харківщині

фотоУдар РФ по друкарні в Харкові: у Vivat назвали імена вбитих працівників

Усі новини...
У НАТО не вірять, що Росія зможе зробити стратегічний прорив на Харківщині
"Азов" показав відео захоплення російських позицій у Серебрянському лісі на Луганщині
Генштаб: На Харківському напрямку кількість атак зросла
NYT пише, що деякі країни НАТО обговорюють відправлення військових інструкторів в Україну
Останні новини
22:06
У Британії під час меморіального польоту розбився літак Spitfire
21:39
Росіяни в суботу здійснили близько 100 наступальних і штурмових дій – Генштаб
21:18
оновлено від 18:40У Києві може погіршитися повітря через пожежу біля Нових Петрівців
21:08
оновлено, фотоРосіяни вдарили по центру Харкова: 18 постраждалих, дитина у важкому стані
21:04
Президент ПАРЄ відреагував на російське бомбардування гіпермаркету у Харкові
20:51
Удар по "Епіцентру": зросла кількість загиблих і поранених
20:31
велоспортНестримний Погачар: Словенець здобув шосту перемогу на Джиро д'Італія-2024
20:26
Сім’ї постраждалих у масовій стрілянині в США судяться з Meta та розробником гри Call Of Duty
20:23
Кулеба після атаки на "Епіцентр": У партнерів України є два способи запобігти таким ударам
20:08
Глава МЗС Чехії: Удар РФ по гіпермаркету демонструє, як Путін хоче миру
Усі новини...
Реклама:
Реклама: