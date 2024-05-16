У повітряному просторі України зафіксували "Шахеди", в Харкові та Полтаві було чутно вибухи

Увечері 16 травня в повітряному просторі України зафіксували російські ударні БпЛА.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Деталі: О 22:07 повідомили, що в Сумській та Харківській області є загроза застосування ударних БпЛА.

Реклама:

О 22:15 стало відомо, що група "Шахедів" із Запорізької прямує на Дніпропетровську область, курсом на Дніпро.

О 22:30 повідомили, що "Шахеди" на межі Сумщини та Харківщини, рухаються у напрямку Полтавщини.

О 23:07 повітряники написали, що "Шахеди" на Харківщині курсують у напрямку Харкова та Чугуєва. Також на Полтавщині рухаються у напрямку Полтави.

ВІДЕО ДНЯ

Очільник Харківської ОВА повідомив, що працює ППО, в Харкові було чутно вибухи.

О 23:35 повідомили, що "Шахеди" летять на Полтаву із півночі, півдня та заходу.

Синєгубов також повідомив, що в Харкові є влучання в Холодногірському районі. Виникла пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Кореспонденти "Суспільного" повідомили про звуки вибухів у Полтаві.

О 00.58 військові повідомили, що безпілотники рухаються вздовж межі Миколаївської та Одеської областей на північ.

О 1.55 військові повідомили про групу "Шахедів" з Чорного моря у напрямку Одеси.

"Шахеди", що були на півночі Одещини та на заході Кіровоградщини рухаються на північний захід.

О 6.54 Повітряні сили повідомили про ворожий БпЛА над Дніпропетровщиною, працювала ППО.