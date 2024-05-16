В воздушном пространстве Украины зафиксировали "Шахеды", в Харькове слышны взрывы
Вечером 16 мая в воздушном пространстве Украины зафиксировали ударные российские БпЛА.
Источник: Воздушные силы ВСУ, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов
Детали: В 22:07 сообщили, что в Сумской и Харьковской области есть угроза применения ударных БПЛА.
В 22:15 стало известно, что группа "Шахедов" из Запорожской следует на Днепропетровскую область, курсом на Днепр.
В 22:30 сообщили, что "Шахеды" на границе Сумщины и Харьковщины двигаются в направлении Полтавщины.
В 23:07 воздушники написали, что "Шахеды" в Харьковской области курсируют в направлении Харькова и Чугуева. Также на Полтавщине двигаются в направлении Полтавы.
Глава Харьковской ОВА сообщил, что работает ПВО, в Харькове были слышны взрывы.
В 23:35 сообщили, что "Шахеды" летят на Полтаву с севера, юга и запада.
Синегубов также сообщил, что в Харькове есть попадание в Холодногорский район. Возник пожар. Информация о пострадавших уточняется.
Корреспонденты "Суспільного" сообщили о звуках взрывов в Полтаве.
В 00.58 военные сообщили, что беспилотники движутся вдоль границы Николаевской и Одесской областей на север.
В 1:55 военные сообщили о группе "Шахедов" из Черного моря в направлении Одессы.
"Шахеды", которые были на севере Одесщины и на западе Кировоградщины, двигаются на северо-запад.
В 6:54 Воздушные силы сообщили о вражеском БпЛА над Днепропетровщиной, работала ПВО.