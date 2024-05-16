В воздушном пространстве Украины зафиксировали "Шахеды", в Харькове слышны взрывы

Вечером 16 мая в воздушном пространстве Украины зафиксировали ударные российские БпЛА.

Источник: Воздушные силы ВСУ, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Детали: В 22:07 сообщили, что в Сумской и Харьковской области есть угроза применения ударных БПЛА.

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В 22:15 стало известно, что группа "Шахедов" из Запорожской следует на Днепропетровскую область, курсом на Днепр.

В 22:30 сообщили, что "Шахеды" на границе Сумщины и Харьковщины двигаются в направлении Полтавщины.

В 23:07 воздушники написали, что "Шахеды" в Харьковской области курсируют в направлении Харькова и Чугуева. Также на Полтавщине двигаются в направлении Полтавы.

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Глава Харьковской ОВА сообщил, что работает ПВО, в Харькове были слышны взрывы.

В 23:35 сообщили, что "Шахеды" летят на Полтаву с севера, юга и запада.

Синегубов также сообщил, что в Харькове есть попадание в Холодногорский район. Возник пожар. Информация о пострадавших уточняется.

Корреспонденты "Суспільного" сообщили о звуках взрывов в Полтаве.

В 00.58 военные сообщили, что беспилотники движутся вдоль границы Николаевской и Одесской областей на север.

В 1:55 военные сообщили о группе "Шахедов" из Черного моря в направлении Одессы.

"Шахеды", которые были на севере Одесщины и на западе Кировоградщины, двигаются на северо-запад.

В 6:54 Воздушные силы сообщили о вражеском БпЛА над Днепропетровщиной, работала ПВО.