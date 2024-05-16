Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

У Харкові повідомляють про влучання "Шахедів". Ворог атакував місто ракетами

Тетяна Олійник, Олена ІвашківЧетвер, 16 травня 2024, 23:56
У Харкові повідомляють про влучання Шахедів. Ворог атакував місто ракетами
ілюстративне фото - getty images

Увечері 16 травня російські війська атакували Харків "Шахедами", виникла пожежа. Опівночі завдали ракетного  удару по місту.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, міський голова Харкова Ігор Терехов

Деталі: Синєгубов повідомив, що ворог завдав щонайменше пʼять ударів безпілотниками по місту. Зокрема у Холодногірському районі виникла пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Реклама:

Терехов повідомляє про влучання в Основʼянському районі міста. На місці влучання - пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Влада закликає містян бути обережними, бо атака продовжується, на місто заходять нові.

Доповнено: Близько опівночі росіяни завдали ракетного удару по Харкову, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Теми: ХарківШахед
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 18:40У Києві може погіршитися повітря через пожежу біля Нових Петрівців

Удар по "Епіцентру": зросла кількість загиблих і поранених

Кулеба після атаки на "Епіцентр": У партнерів України є два способи запобігти таким ударам

відео удару"Епіцентр" прокоментував удар у Харкові: Персонал зробив усе можливе для евакуації

Проти командування 125 бригади відкрили справу про залишення позицій на Харківщині

фотоУдар РФ по друкарні в Харкові: у Vivat назвали імена вбитих працівників

Усі новини...
Харків
СБУ затримала студента, котрий допомагав росіянам готувати новий наступ на Харківщину
Росіяни авіаударом пошкодили університет у Харкові
Окупанти завдали ударів по Харкову
Останні новини
22:06
У Британії під час меморіального польоту розбився літак Spitfire
21:39
Росіяни в суботу здійснили близько 100 наступальних і штурмових дій – Генштаб
21:18
оновлено від 18:40У Києві може погіршитися повітря через пожежу біля Нових Петрівців
21:08
оновлено, фотоРосіяни вдарили по центру Харкова: 18 постраждалих, дитина у важкому стані
21:04
Президент ПАРЄ відреагував на російське бомбардування гіпермаркету у Харкові
20:51
Удар по "Епіцентру": зросла кількість загиблих і поранених
20:31
велоспортНестримний Погачар: Словенець здобув шосту перемогу на Джиро д'Італія-2024
20:26
Сім’ї постраждалих у масовій стрілянині в США судяться з Meta та розробником гри Call Of Duty
20:23
Кулеба після атаки на "Епіцентр": У партнерів України є два способи запобігти таким ударам
20:08
Глава МЗС Чехії: Удар РФ по гіпермаркету демонструє, як Путін хоче миру
Усі новини...
Реклама:
Реклама: