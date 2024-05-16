У Харкові повідомляють про влучання "Шахедів". Ворог атакував місто ракетами

Увечері 16 травня російські війська атакували Харків "Шахедами", виникла пожежа. Опівночі завдали ракетного удару по місту.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, міський голова Харкова Ігор Терехов

Деталі: Синєгубов повідомив, що ворог завдав щонайменше пʼять ударів безпілотниками по місту. Зокрема у Холодногірському районі виникла пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

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Терехов повідомляє про влучання в Основʼянському районі міста. На місці влучання - пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Влада закликає містян бути обережними, бо атака продовжується, на місто заходять нові.

Доповнено: Близько опівночі росіяни завдали ракетного удару по Харкову, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.