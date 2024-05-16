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В Харькове сообщают о попадании "Шахедов". Враг атаковал город ракетами

Татьяна Олейник, Алена ИвашкивЧетверг, 16 мая 2024, 23:56
В Харькове сообщают о попадании Шахедов. Враг атаковал город ракетами
иллюстративное фото - getty images

Вечером 16 мая российские войска атаковали Харьков "Шахедами", возник пожар. В полночь нанесли ракетный удар по городу.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, городской голова Харькова Игорь Терехов

Детали: Синегубов сообщил, что враг нанес по меньшей мере пять ударов беспилотниками по городу. В частности, в Холодногорском районе возник пожар. Информация о пострадавших уточняется.

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Терехов сообщает о попадании в Основянском районе города. На месте попадания – пожар. Информация о пострадавших уточняется.

Власти призывают горожан быть осторожными, потому что атака продолжается, на город заходят новые.

Дополнено: Около полуночи россияне нанесли ракетный удар по Харькову, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Темы: ХарьковШахед
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