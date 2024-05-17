Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Республіканці в Конгресі ухвалили акт, який зобов'язує Байдена надати зброю Ізраїлю

Олена ІвашківП'ятниця, 17 травня 2024, 02:49
Республіканці в Конгресі ухвалили акт, який зобов'язує Байдена надати зброю Ізраїлю
фото: Getty Images

Очолювана республіканцями Палата представників США ухвалила в четвер законопроект, який змусить президента Джо Байдена відправити зброю до Ізраїлю.

Джерело: Reuters

Деталі: Законопроект про підтримку безпекової допомоги Ізраїлю був схвалений 224 голосами проти 187. Шістнадцять демократів разом з більшістю республіканців проголосували "за", а троє республіканців разом з більшістю демократів виступили проти.

Реклама:

Очікується, що акт не стане законом, але його прийняття підкреслило глибокі розбіжності в США в рік виборів щодо політики Ізраїлю. Уряд прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу прагне знищити бойовиків, які напали на Ізраїль 7 жовтня, вбивши близько 1200 осіб і захопивши 253 заручники, згідно з ізраїльськими підрахунками.

Палестинська влада заявляє, що під час ізраїльської кампанії в Секторі Гази було вбито щонайменше 35 272 цивільних осіб. Там поширився голод, значна частина населення прибережного анклаву залишилася без даху над головою, а інфраструктура зруйнована.

Республіканці звинуватили Байдена в тому, що він повернувся спиною до Ізраїлю після того, як зіткнувся з широкими пропалестинськими протестами.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова спікера Палати представників, республіканця Майка Джонсона: "Це катастрофічне рішення з глобальними наслідками. Очевидно, що це робиться з політичних міркувань, і ми не можемо цього допустити". 

Ще деталі: Демократи також звинуватили іншу партію в політичній грі, заявивши, що республіканці спотворюють позицію Байдена щодо Ізраїлю.

Теми: СШАІзраїль
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Столтенберг закликав союзників НАТО дозволити Україні бити по території РФ

США виділили новий пакет допомоги для України на $275 млн

25 травня вимикати світло будуть лише у години "вечірнього піку"

За Насірова, який вже півтора року сидить у СІЗО, внесли заставу

Кабмін дозволив використання канабісу в наукових та медичних цілях

Розвідка Британії: Росія задіяла "африканські ресурси" при наступі на Вовчанськ

Усі новини...
США
США наклали санкції на росіян, які допомагали Москві отримувати зброю з КНДР
Заборона бити зброєю США по РФ підриває здатність України захищатися на Харківщині – аналітики
Білий дім вважає неприйнятним, що Китай допомагає РФ у війні проти України
Останні новини
02:26
У Харкові через російський обстріл частково зруйнований ліцей
01:45
Столтенберг закликав союзників НАТО дозволити Україні бити по території РФ
01:31
тенісВже шестеро: Стародубцева пробилася до основної сітки Ролан Гаррос
00:47
Харків під ворожим обстрілом: пролунала серія вибухів
00:24
Очільника Пентагону знову госпіталізують
23:41
У Німеччині виступили за рівномірний розподіл біженців з України по ЄС
23:32
Коли у "Вулику" тихо. Як Росія вже вдруге позбавляє дітей Харківщини можливості вчитися
23:31
Новини економіки 24 травня: новий історичний мінімум курсу гривні, за Насірова внесли заставу
23:17
БоксКоманда Усика звернулася до IBF, щоб зберегти титул абсолютного чемпіона світу
23:10
Зеленський про нову допомогу від США: Пакет критично важливий зараз, коли ворог посилив атаки
Усі новини...
Реклама:
Реклама: