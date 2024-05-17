Республіканці в Конгресі ухвалили акт, який зобов'язує Байдена надати зброю Ізраїлю

Очолювана республіканцями Палата представників США ухвалила в четвер законопроект, який змусить президента Джо Байдена відправити зброю до Ізраїлю.

Джерело: Reuters

Деталі: Законопроект про підтримку безпекової допомоги Ізраїлю був схвалений 224 голосами проти 187. Шістнадцять демократів разом з більшістю республіканців проголосували "за", а троє республіканців разом з більшістю демократів виступили проти.

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Очікується, що акт не стане законом, але його прийняття підкреслило глибокі розбіжності в США в рік виборів щодо політики Ізраїлю. Уряд прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу прагне знищити бойовиків, які напали на Ізраїль 7 жовтня, вбивши близько 1200 осіб і захопивши 253 заручники, згідно з ізраїльськими підрахунками.

Палестинська влада заявляє, що під час ізраїльської кампанії в Секторі Гази було вбито щонайменше 35 272 цивільних осіб. Там поширився голод, значна частина населення прибережного анклаву залишилася без даху над головою, а інфраструктура зруйнована.

Республіканці звинуватили Байдена в тому, що він повернувся спиною до Ізраїлю після того, як зіткнувся з широкими пропалестинськими протестами.

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Пряма мова спікера Палати представників, республіканця Майка Джонсона: "Це катастрофічне рішення з глобальними наслідками. Очевидно, що це робиться з політичних міркувань, і ми не можемо цього допустити".

Ще деталі: Демократи також звинуватили іншу партію в політичній грі, заявивши, що республіканці спотворюють позицію Байдена щодо Ізраїлю.