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Республиканцы в Конгрессе приняли акт, обязывающий Байдена предоставить оружие Израилю

Алена ИвашкивПятница, 17 мая 2024, 02:49
Республиканцы в Конгрессе приняли акт, обязывающий Байдена предоставить оружие Израилю
фото: Getty Images

Возглавляемая республиканцами Палата представителей США приняла в четверг законопроект, который заставит президента Джо Байдена отправить оружие в Израиль.

Источник: Reuters

Детали: Законопроект о поддержке безопасности помощи Израилю был одобрен 224 голосами против 187. Шестнадцать демократов вместе с большинством республиканцев проголосовали "за", а трое республиканцев вместе с большинством демократов выступили против.

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Ожидается, что акт не станет законом, но его принятие подчеркнуло глубокие разногласия в США в год выборов в отношении политики Израиля. Правительство премьер-министра Беньямина Нетаньяху стремится уничтожить боевиков, которые напали на Израиль 7 октября, убив около 1200 человек и захватив 253 заложника, согласно израильским подсчетам.

Палестинские власти заявляют, что во время израильской кампании в Секторе Газа было убито по меньшей мере 35 272 гражданских лиц. Там распространился голод, значительная часть населения прибрежного анклава осталась без крыши над головой, а инфраструктура разрушена.

Республиканцы обвинили Байдена в том, что он повернулся спиной к Израилю после того, как столкнулся с широкими пропалестинскими протестами.

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Прямая речь спикера Палаты представителей, республиканца Майка Джонсона: "Это катастрофическое решение с глобальными последствиями. Очевидно, что это делается по политическим соображениям, и мы не можем этого допустить". 

Еще детали: Демократы также обвинили другую партию в политической игре, заявив, что республиканцы искажают позицию Байдена по Израилю.

Темы: СШАИзраиль
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