Партнери не штовхають Україну на переговори з РФ, але це є в атмосфері світу – Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що партнери не штовхають Україну на переговори з Росією, хоча "в атмосфері світу це є".

Джерело: Зеленський на зустрічі із журналістами

Пряма мова: "Партнери не штовхають нас. Хоча мені здається, що в атмосфері світу це є. І тут нам потрібно бути просто дуже стійкими і сильними. І обраний сьогодні правильний майданчик, де у нас є ініціатива - Саміт миру".

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Деталі: За словами Зеленського, за підсумками саміту, Україна хотіла б отримати комюніке: "Хочемо отримати енергетичну безпеку, включаючи ядерну. Бо, я вважаю, що тут всі зацікавлені, і це може нам дати можливість спрогнозувати іншу зиму".

Пряма мова: "Хочемо отримати вільне судноплавство. Будь-які вантажі українським морем без ризику. Це і безпека людей в Одесі і загалом на Півдні. Тому що вони б'ють по портах - це і інфраструктура, і море, і економіка. І ще зробити серйозний крок щодо поштовху до обміну полоненими. У гуманітарному аспекті обмін полонених - це подвійне питання, як і з енергетикою. Енергетика - це ядерна безпека - те, що всі підтримують. Мені здається, там, де ядерна безпека, можемо говорити і про в цілому безпеку енергетичної системи. Щодо обміну. Де питання обміну полонених - там і повернення дітей. Ось в принципі, що ми хочемо отримати".

Деталі: На думку Зеленського, якщо на саміті буде серйозна кількість країн і відповідне комюніке, це стане дипломатичною перевагою України.

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Пряма мова: "Після цього можна організовувати вже майданчики в тих чи інших країнах, де технічно буде пропрацьований кожен із цих пунктів. І тоді вже цей план давати представникам Росії. Як це було з зерновою ініціативою: погодили план з ООН і з Туреччиною, а вони потім окремо погодили цей план з РФ, першого коридору.

Важливо, щоб було не 2 країни, а було багато країн. Інакше росіяни вистрибнуть, як це було з зерновим коридором і нам довелося будувати інший коридор. Було дуже важко. І тому ось такий план по цих 3 пунктах. Якщо нам вдасться, це точно відкриває шлях до наступної зустрічі, де всі інші важливі речі повинні бути розроблені".

Деталі: Президент вважає, що перед комунікацією з РФ треба створити детальний план, погоджений всім світом.

Зеленський додав, що правителю РФ Володимиру Путіну не вигідний діалог з усім світом: "Тому що навіть той самий Китай йому скаже: поясни захоплення територій! Тому що Китай виступає за територіальну цілісність будь-якої держави".