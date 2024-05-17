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Партнеры не толкают Украину на переговоры с РФ, но это есть в атмосфере мира – Зеленский

Роман Кравец, Алена МазуренкоПятница, 17 мая 2024, 10:31
Партнеры не толкают Украину на переговоры с РФ, но это есть в атмосфере мира – Зеленский
Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский рассказал, что партнеры не толкают Украину на переговоры с Россией, хотя "в атмосфере мира это есть".

Источник: Зеленский на встрече с журналистами

Прямая речь: "Партнеры не толкают нас. Хотя мне кажется, что в атмосфере мира это есть. И здесь нам нужно быть просто очень устойчивыми и сильными. И выбрана сегодня правильная площадка, где у нас есть инициатива - Саммит мира".

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Детали: По словам Зеленского, по итогам саммита, Украина хотела бы получить коммюнике: "Хотим получить энергетическую безопасность, включая ядерную. Потому что, я считаю, что здесь все заинтересованы, и это может нам дать возможность спрогнозировать другую зиму".

Прямая речь: "Хотим получить свободное судоходство. Любые грузы по украинскому морю без риска. Это и безопасность людей в Одессе и в целом на Юге. Потому что они бьют по портам - это и инфраструктура, и море, и экономика. И еще сделать серьезный шаг по толчку к обмену пленными. В гуманитарном аспекте обмен пленных - это двойной вопрос, как и с энергетикой. Энергетика - это ядерная безопасность - то, что все поддерживают. Мне кажется, там, где ядерная безопасность, можем говорить и о в целом безопасности энергетической системы. Относительно обмена. Где вопрос обмена пленных - там и возвращение детей. Вот в принципе, что мы хотим получить".

Детали: По мнению Зеленского, если на саммите будет серьезное количество стран и соответствующее коммюнике, это станет дипломатическим преимуществом Украины.

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Прямая речь: "После этого можно организовывать уже площадки в тех или иных странах, где технически будет проработан каждый из этих пунктов. И тогда уже этот план давать представителям России. Как это было с зерновой инициативой: согласовали план с ООН и с Турцией, а они потом отдельно согласовали этот план с РФ, первого коридора.

Важно, чтобы было не 2 страны, а было много стран. Иначе россияне выпрыгнут, как это было с зерновым коридором и нам пришлось строить другой коридор. Было очень тяжело. И поэтому вот такой план по этим 3 пунктам. Если нам удастся, это точно открывает путь к следующей встрече, где все остальные важные вещи должны быть разработаны".

Детали: Президент считает, что перед коммуникацией с РФ надо создать детальный план, согласованный всем миром.

Зеленский добавил, что правителю РФ Владимиру Путину не выгоден диалог со всем миром: "Потому что даже тот же Китай ему скажет: объясни захват территорий! Потому что Китай выступает за территориальную целостность любого государства".

Темы: ЗеленскийРосcияУкраинапереговоры
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