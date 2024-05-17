На вихідних на заході і лівобережжі України дощитиме, але буде тепло

У найближчі дні в Україні очікується тепла погода, на лівобережжі, заході та півдні прогнозують дощі і грози.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "18 травня на Закарпатті, Прикарпатті, вдень і в більшості районів Лівобережжя короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів; вітер змінних напрямків, 3-8 м/с; температура вночі 7-12°, вдень 18-23°; у Карпатах вночі 3-8°, вдень 12-17°".

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Деталі: У Києві в суботу без опадів, вночі 9-11°, вдень 21-23°C, вітер західний, 3-8 м/с.

Погода 18 травня Скриншот з сайту УГМЦ

19 травня вночі в Україні переважно без опадів, вдень у західних областях і на Лівобережжі місцями короткочасний дощ, гроза; температура вночі 8-13°, вдень 20-25°. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с.

У Києві 19 травня без опадів, вночі 11-13°, вдень 22-24°, вітер південний, 3-5 м/с.

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