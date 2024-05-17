На выходных на западе и левобережье Украины будет дождливо, но тепло

В ближайшие дни в Украине ожидается теплая погода, на левобережье, западе и юге прогнозируют дожди и грозы.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "18 мая на Закарпатье, Прикарпатье, днем и в большинстве районов Левобережья кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков; ветер переменных направлений, 3-8 м/с; температура ночью 7-12°, днем 18-23°; в Карпатах ночью 3-8°, днем 12-17°".

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Детали: В Киеве в субботу без осадков, ночью 9-11°, днем 21-23°C, ветер западный, 3-8 м/с.

Погода 18 мая Скриншот с сайта УГМЦ

19 мая ночью в Украине преимущественно без осадков, днем в западных областях и на Левобережье местами кратковременный дождь, гроза; температура ночью 8-13°, днем 20-25°. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с.

В Киеве 19 мая без осадков, ночью 11-13°, днем 22-24°, ветер южный, 3-5 м/с.

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