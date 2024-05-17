Зеленський про переговори з ЄС: Навіть складні партнери стали простішими
Президент Володимир Зеленський вірить, що Україна має всі шанси на початку літа почати з ЄС перемовини про членство, адже провела велику роботу і має прогрес у зближенні позицій зі "складними партнерами".
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Офіс президента
Пряма мова Зеленського: "Інструментально й операційно ми зробили все, щоб у червні в ЄС відкрили Україні перемовини. Я думаю, що там все вийде. Навіть складні партнери сьогодні стали трішки простішими. Ми активно з ними працювали".
Деталі: Президент акцентував, що з точки зору процедур Україна зробила все необхідне, щоб процес перемовин можна було починати, і "залишилася тільки політика".
Передісторія:
- Посол ЄС у Києві Катаріна Матернова вважає, що Україна готова розпочати переговори про вступ до Євросоюзу. Глава місії ЄС сподівається на їхній фактичний початок наприкінці червня.
- Президентка Європарламенту Роберта Метсола під час останнього приїзду до Києва також сказала, що прогнозує початок переговорів до кінця першого півріччя 2024 року.
- Такі терміни пов’язані у тому числі з тим, що з 1 липня головування у Раді ЄС переходить від Бельгії до Угорщини.
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