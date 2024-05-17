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Зеленський про переговори з ЄС: Навіть складні партнери стали простішими

Ірина Балачук, Марія ЄмецьП'ятниця, 17 травня 2024, 14:11
Зеленський про переговори з ЄС: Навіть складні партнери стали простішими
Володимир Зеленський. Фото ОП

Президент Володимир Зеленський вірить, що Україна має всі шанси на початку літа почати з ЄС перемовини про членство, адже провела велику роботу і має прогрес у зближенні позицій зі "складними партнерами". 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Офіс президента

Пряма мова Зеленського: "Інструментально й операційно ми зробили все, щоб у червні в ЄС відкрили Україні перемовини. Я думаю, що там все вийде. Навіть складні партнери сьогодні стали трішки простішими. Ми активно з ними працювали". 

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Деталі: Президент акцентував, що з точки зору процедур Україна зробила все необхідне, щоб процес перемовин можна було починати, і "залишилася тільки політика".

Передісторія:

  • Посол ЄС у Києві Катаріна Матернова вважає, що Україна готова розпочати переговори про вступ до Євросоюзу. Глава місії ЄС сподівається на їхній фактичний початок наприкінці червня.
  • Президентка Європарламенту Роберта Метсола під час останнього приїзду до Києва також сказала, що прогнозує початок переговорів до кінця першого півріччя 2024 року.
  • Такі терміни пов’язані у тому числі з тим, що з 1 липня головування у Раді ЄС переходить від Бельгії до Угорщини. 

Читайте також: Києву готують албанський шлях до ЄС. Деталі рішення про формат вступних переговорів з Україною

Теми: ЗеленськийЄС
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