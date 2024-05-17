Зеленський про переговори з ЄС: Навіть складні партнери стали простішими

Президент Володимир Зеленський вірить, що Україна має всі шанси на початку літа почати з ЄС перемовини про членство, адже провела велику роботу і має прогрес у зближенні позицій зі "складними партнерами".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Офіс президента

Пряма мова Зеленського: "Інструментально й операційно ми зробили все, щоб у червні в ЄС відкрили Україні перемовини. Я думаю, що там все вийде. Навіть складні партнери сьогодні стали трішки простішими. Ми активно з ними працювали".

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Деталі: Президент акцентував, що з точки зору процедур Україна зробила все необхідне, щоб процес перемовин можна було починати, і "залишилася тільки політика".

Передісторія:

Посол ЄС у Києві Катаріна Матернова вважає, що Україна готова розпочати переговори про вступ до Євросоюзу. Глава місії ЄС сподівається на їхній фактичний початок наприкінці червня.

Президентка Європарламенту Роберта Метсола під час останнього приїзду до Києва також сказала, що прогнозує початок переговорів до кінця першого півріччя 2024 року.

Такі терміни пов’язані у тому числі з тим, що з 1 липня головування у Раді ЄС переходить від Бельгії до Угорщини.

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