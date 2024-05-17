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Зеленский о переговорах с ЕС: Даже сложные партнеры стали проще

Ирина Балачук, Мария ЕмецПятница, 17 мая 2024, 14:11
Зеленский о переговорах с ЕС: Даже сложные партнеры стали проще
Владимир Зеленский. Фото ОП

Президент Владимир Зеленский верит, что Украина имеет все шансы в начале лета начать с ЕС переговоры о членстве, потому что проделала большую работу и имеет прогресс в сближении позиций со "сложными партнерами".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Офис президента

Прямая речь Зеленского: "Инструментально и операционно мы сделали все, чтобы в июне в ЕС открыли Украине переговоры. Я думаю, что там все получится. Даже сложные партнеры сегодня стали немного проще. Мы активно с ними работали".

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Детали: Президент акцентировал, что с точки зрения процедур Украина сделала все необходимое, чтобы процесс переговоров можно было начинать, и "осталась только политика".

Предыстория:

  • Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова считает, что Украина готова начать переговоры о вступлении в Евросоюз. Глава миссии ЕС надеется на их фактическое начало в конце июня.
  • Президент Европарламента Роберта Метсола во время последнего приезда в Киев также сказала, что прогнозирует начало переговоров до конца первого полугодия 2024 года.
  • Такие сроки связаны в том числе с тем, что с 1 июля председательство в Совете ЕС переходит от Бельгии к Венгрии.

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Темы: ЗеленскийЕС
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