ДБР розслідує обставини загибелі чоловіка, який тікав до Румунії: в нього стріляли прикордонники

Державне бюро розслідувань вивчає обставини загибелі чоловіка, який втікав від прикордонників на ділянці українсько-румунського кордону на Закарпатті 15 травня.

Джерело: ДБР у коментарі "Українській правді"

Деталі: За попередніми даними, близько 19 години під час патрулювання прикордонники помітили чоловіка, який прямував у бік держрубежу з Румунією.

Реклама:

Чоловік не зупинився на законну вимогу охоронців кордону і кинувся навтьоки. Під час переслідування співробітники ДПСУ здійснили кілька попереджувальних пострілів із табельної зброї.

Пізніше правоохоронці виявили тіло ймовірного порушника з кульовим пораненням голови.

За даними слідства, загиблим є 39-річний уродженець Дніпра. Зазначається, що працівники ДБР оглянули місце події, вилучили особисті речі загиблого (при чоловікові було туристичне спорядження та закордонний паспорт) та зброю, з якої здійснювались постріли.

ВІДЕО ДНЯ

Військовослужбовців прикордонного наряду було допитано, одного з них – затримали. Йому готується повідомлення про підозру в перевищенні влади або службових повноважень.

Наразі слідчі встановлюють усі обставини трагедії.