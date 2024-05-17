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ДБР розслідує обставини загибелі чоловіка, який тікав до Румунії: в нього стріляли прикордонники

Валентина РоманенкоП'ятниця, 17 травня 2024, 14:27
ДБР розслідує обставини загибелі чоловіка, який тікав до Румунії: в нього стріляли прикордонники
ілюстративне фото з Вікіпедії

Державне бюро розслідувань вивчає обставини загибелі  чоловіка, який втікав від прикордонників на ділянці українсько-румунського кордону на Закарпатті 15 травня.

Джерело: ДБР у коментарі "Українській правді"

Деталі: За попередніми даними, близько 19 години під час патрулювання прикордонники помітили чоловіка, який прямував у бік держрубежу з Румунією.

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Чоловік не зупинився на законну вимогу охоронців кордону і кинувся навтьоки. Під час переслідування співробітники ДПСУ здійснили кілька попереджувальних пострілів із табельної зброї.

Пізніше правоохоронці виявили тіло ймовірного порушника з кульовим пораненням голови.

За даними слідства, загиблим є 39-річний уродженець Дніпра. Зазначається, що працівники ДБР оглянули місце події, вилучили особисті речі загиблого (при чоловікові було туристичне спорядження та закордонний паспорт) та зброю, з якої здійснювались постріли.

ВІДЕО ДНЯ

Військовослужбовців прикордонного наряду було допитано, одного з них – затримали. Йому готується повідомлення про підозру в перевищенні влади або службових повноважень.

Наразі слідчі встановлюють усі обставини трагедії.

Теми: ДБРкордонухилянтиПрикордонна служба
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