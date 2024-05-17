ГБР расследует гибель мужчины, бежавшего в Румынию: в него стреляли пограничники
Государственное бюро расследований изучает обстоятельства гибели мужчины, который убегал от пограничников на участке украинско-румынской границы на Закарпатье 15 мая.
Источник: ГБР в комментарии "Украинской правде"
Детали: По предварительным данным, около 19 часов во время патрулирования пограничники заметили мужчину, который направлялся в сторону госграницы с Румынией.
Мужчина не остановился на законное требование правоохранителей и бросился наутек. Во время преследования сотрудники ГПСУ осуществили несколько предупредительных выстрелов из табельного оружия.
Позже правоохранители обнаружили тело предполагаемого нарушителя с пулевым ранением головы.
По данным следствия, погибшим является 39-летний уроженец Днепра. Отмечается, что работники ГБР осмотрели место происшествия, изъяли личные вещи погибшего (при мужчине было туристическое снаряжение и загранпаспорт) и оружие, из которого осуществлялись выстрелы.
Военнослужащие пограничного наряда были допрошены, одного из них - задержали. Ему готовится сообщение о подозрении в превышении власти или служебных полномочий.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.