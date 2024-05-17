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В Тисі знову найшли потопельника: 30-й за час великої війни

Валентина РоманенкоП'ятниця, 17 травня 2024, 15:37
В Тисі знову найшли потопельника: 30-й за час великої війни
фото ДПСУ

У річці Тиса на Закарпатті знову виявили тіло людини, це вже тридцятий випадок від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Джерело: Держприкордонслужба

Деталі: Про виявлення тіла людини з ознаками довготривалого перебування у воді, зі свого боку кордону, повідомили румунські прикордонники вдень 16 травня.

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Жодних документів при чоловікові не знайшли.

 

Дослівно: "Наразі проводяться заходи щодо встановлення особи потопельника.

Зазначимо, що від початку повномасштабного російського вторгнення на територію України це вже тридцятий випадок виявлення тіла чоловічої статі на річковій ділянці кордону, де прикордонники фіксують постійні спроби порушення держрубежу".

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Теми: ухилянтикордонЗакарпаттяПрикордонна служба
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