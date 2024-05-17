В Тисе снова нашли утопленника: 30-й за время большой войны

В реке Тиса на Закарпатье снова обнаружили тело человека, это уже тридцатый случай с начала полномасштабного вторжения России.

Источник: Госпогранслужба

Детали: Об обнаружении тела человека с признаками длительного пребывания в воде, со своей стороны границы, сообщили румынские пограничники днем 16 мая.

Реклама:

Никаких документов при мужчине не нашли.

Дословно: "Сейчас проводятся мероприятия по установлению личности утопленника.

Отметим, что с начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины это уже тридцатый случай обнаружения тела мужского пола на речном участке границы, где пограничники фиксируют постоянные попытки нарушения госграницы".

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: Течет река Тиса. Как украинцы пытаются сбежать от мобилизации через государственную границу