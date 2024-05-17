Євросоюз заборонив ще 4 російських ресурси пропаганди

Рада Європейського Союзу 17 травня ухвалила рішення призупинити мовлення на території ЄС ще чотирьох російських пропагандистських ЗМІ: Voice of Europe, "РИА Новости", "Известия" та "Российская газета".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради ЄС

Деталі: В ЄС відзначили, що згадані ЗМІ перебувають під постійним прямим чи опосередкованим контролем керівництва Російської Федерації і відіграють важливу роль у розгортанні та підтримці загарбницької війни Росії проти України, а також у дестабілізації сусідніх з нею країн.

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Втім, як уточнили в Раді ЄС, посилаючись на Хартію основоположних прав, узгоджені в п’ятницю заходи не перешкоджатимуть цим ЗМІ та їхнім співробітникам здійснювати в Європейському Союзі іншу діяльність, окрім мовлення, наприклад, проводити дослідження та брати інтерв'ю.

Російська Федерація проводить систематичну міжнародну кампанію маніпулювання ЗМІ та інформацією, втручання та грубого викривлення фактів з метою виправдання та підтримки своєї повномасштабної агресії проти України, а також посилення своєї стратегії дестабілізації сусідніх країн, ЄС та його держав-членів.

Зокрема, пропаганда, інформаційні маніпуляції та втручання неодноразово і послідовно були спрямовані проти української держави та її органів влади, українських громадян, а також європейських політичних партій, особливо у виборчі періоди, а також проти громадянського суспільства, шукачів притулку, російських етнічних меншин, гендерних меншин та функціонування демократичних інститутів в ЄС та його державах-членах.

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Раніше вже з’являлися повідомлення, що Єврокомісія хоче внести до санкційного списку інформаційний ресурс Voice of Europe.

Чеські спецслужби в березні заявили, що сайт використовували для поширення антиукраїнської пропаганди та дезінформації за вказівкою Віктора Медведчука, проти якого Чехія запровадила санкції.

"Российская газета" є офіційним друкованим виданням уряду РФ. Минулої осені Болгарія видворила з країни із забороною в’їзду до ЄС співробітника цього ресурсу за порушення, що, за заявами уряду Болгарії, не були пов’язані з журналістською діяльністю.

Нагадаємо, ще на початку березня 2022 року за рішенням Ради ЄС у Євросоюзі невідкладно заборонили роботу російських пропагандистських телеканалів RT/Russia Today і Sputnik.