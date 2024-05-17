Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Евросоюз запретил еще 4 российских ресурса пропаганды

Иванна Костина, Евгений КизиловПятница, 17 мая 2024, 16:03
Евросоюз запретил еще 4 российских ресурса пропаганды
фото: Getty Images

Совет Европейского Союза 17 мая принял решение приостановить вещание на территории ЕС еще четырех российских пропагандистских СМИ: Voice of Europe, "РИА Новости", "Известия" и "Российская газета".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС

Детали: В ЕС отметили, что упомянутые СМИ находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства Российской Федерации и играют важную роль в развертывании и поддержке захватнической войны России против Украины, а также в дестабилизации соседних с ней стран.

Реклама:

Впрочем, как уточнили в Совете ЕС, ссылаясь на Хартию основных прав, согласованные в пятницу меры не будут препятствовать этим СМИ и их сотрудникам осуществлять в Европейском Союзе другую деятельность, помимо вещания, например, проводить исследования и брать интервью.

Российская Федерация проводит систематическую международную кампанию манипулирования СМИ и информацией, вмешательства и грубого искажения фактов с целью оправдания и поддержки своей полномасштабной агрессии против Украины, а также усиления своей стратегии дестабилизации соседних стран, ЕС и его государств-членов.

В частности, пропаганда, информационные манипуляции и вмешательство неоднократно и последовательно были направлены против украинского государства и его органов власти, украинских граждан, а также европейских политических партий, особенно в избирательные периоды, а также против гражданского общества, искателей убежища, российских этнических меньшинств, гендерных меньшинств и функционирования демократических институтов в ЕС и его государствах-членах.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее уже появлялись сообщения, что Еврокомиссия хочет внести в санкционный список информационный ресурс Voice of Europe.

Чешские спецслужбы в марте заявили, что сайт использовали для распространения антиукраинской пропаганды и дезинформации по указанию Виктора Медведчука, против которого Чехия ввела санкции.

"Российская газета" является официальным печатным изданием правительства РФ. Прошлой осенью Болгария выдворила из страны с запретом въезда в ЕС сотрудника этого ресурса за нарушения, которые, по заявлениям правительства Болгарии, не были связаны с журналистской деятельностью.

Напомним, еще в начале марта 2022 года по решению Совета ЕС в Евросоюзе срочно запретили работу российских пропагандистских телеканалов RT/Russia Today и Sputnik.

Темы: РосcияЕССМИпропаганда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Президента Чехии госпитализировали после аварии

фото, видеоГлава Нацпола живет в доме подруги, а сестра торгует топливом с фигурантами дел полиции – СМИ

видео, Обновлено Сразу в нескольких городах во временно оккупированном Крыму сообщают о взрывах

Стрелявший в Фицо объяснил свой поступок: хотел изменить политику Словакии в отношении Украины

Бойцы 110-й бригады сбили российский штурмовик Су-25

24 мая графики отключения света по всей Украине будут действовать в течение суток

Все новости...
Росcия
Как понимать кадровую карусель Путина?
В британской разведке считают, что замена Шойгу не изменит ситуацию на войне в Украине
Партнеры не толкают Украину на переговоры с РФ, но это есть в атмосфере мира – Зеленский
Последние новости
02:49
Атеш: В Алуште поражен узел связи российских оккупантов
02:15
Президента Чехии госпитализировали после аварии
01:25
Польша и Греция направили в Еврокомиссию письмо: просят общеевропейскую систему ПВО
00:44
фото, видеоГлава Нацпола живет в доме подруги, а сестра торгует топливом с фигурантами дел полиции – СМИ
00:43
В Харькове из-за ночного попадания повреждены дома
00:22
Генштаб: Самая острая ситуация на Купянском и Покровском направлениях
00:10
видеоШуфрич спрятал семью в Венгрии и переписал активы на подставное лицо – расследование
00:05
хоккейЧехия сенсационно выбила США, Швеция дожала Финляндию в четвертьфинале чемпионата мира
23:39
Еще одно знакомое лицо. История Стены памяти погибших за Украину
23:31
Новости экономики 23 мая: Кабмин работает над повышением налогов, удар по типографии издательства Vivat
Все новости...
Реклама:
Реклама: