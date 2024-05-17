Евросоюз запретил еще 4 российских ресурса пропаганды

Совет Европейского Союза 17 мая принял решение приостановить вещание на территории ЕС еще четырех российских пропагандистских СМИ: Voice of Europe, "РИА Новости", "Известия" и "Российская газета".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС

Детали: В ЕС отметили, что упомянутые СМИ находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства Российской Федерации и играют важную роль в развертывании и поддержке захватнической войны России против Украины, а также в дестабилизации соседних с ней стран.

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Впрочем, как уточнили в Совете ЕС, ссылаясь на Хартию основных прав, согласованные в пятницу меры не будут препятствовать этим СМИ и их сотрудникам осуществлять в Европейском Союзе другую деятельность, помимо вещания, например, проводить исследования и брать интервью.

Российская Федерация проводит систематическую международную кампанию манипулирования СМИ и информацией, вмешательства и грубого искажения фактов с целью оправдания и поддержки своей полномасштабной агрессии против Украины, а также усиления своей стратегии дестабилизации соседних стран, ЕС и его государств-членов.

В частности, пропаганда, информационные манипуляции и вмешательство неоднократно и последовательно были направлены против украинского государства и его органов власти, украинских граждан, а также европейских политических партий, особенно в избирательные периоды, а также против гражданского общества, искателей убежища, российских этнических меньшинств, гендерных меньшинств и функционирования демократических институтов в ЕС и его государствах-членах.

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Ранее уже появлялись сообщения, что Еврокомиссия хочет внести в санкционный список информационный ресурс Voice of Europe.

Чешские спецслужбы в марте заявили, что сайт использовали для распространения антиукраинской пропаганды и дезинформации по указанию Виктора Медведчука, против которого Чехия ввела санкции.

"Российская газета" является официальным печатным изданием правительства РФ. Прошлой осенью Болгария выдворила из страны с запретом въезда в ЕС сотрудника этого ресурса за нарушения, которые, по заявлениям правительства Болгарии, не были связаны с журналистской деятельностью.

Напомним, еще в начале марта 2022 года по решению Совета ЕС в Евросоюзе срочно запретили работу российских пропагандистских телеканалов RT/Russia Today и Sputnik.