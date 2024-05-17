Розвідка Естонії вважає, що дії російських військ не вказують на наміри захопити Харків

Командувач розвідувального центру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг каже, що наступальна активність збройних сил РФ у Харківській області свідчить про намір створити буферну зону, а не – захопити Харків.

Джерело: Ківісельг, якого цитує "Європейська правда" з посиланням на ERR

Пряма мова: "Збройні сили Російської Федерації просуваються вперед на нещодавно відкритому Харківському напрямку, але їхній темп падає. Це і характер поведінки ЗС РФ скоріше говорить про бажання створити буферну зону, – сказав Ківісельг. – Російські війська атакували і знищували важливі мости в районі Вовчанська, що створює природну перешкоду між підрозділами ЗСУ та російською армією.

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Це швидше вказує на намір російських сил вибудувати рубіж оборони, ніж про створення плацдарму для просування на Харків".

Деталі: За словами Ківісельга, підрозділи ЗС РФ вторглися на глибину до 8 кілометрів – це зона, яка прострілюється російською артилерією. Саме тому Україна не могла вибудовувати систему оборони ближче ніж за 10-20 кілометрів від кордону, і зводити сильні укріплення ближче, ніж за 3-5 кілометрів від нього.

"На Харківському напрямку діє угруповання військ "Північ", мета якого полягає в тому, щоб перешкоджати просуванню українських резервних сил і підтримувати наступ на Донецькому напрямку", – зазначив командувач розвідцентру.

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"У прямих бойових зіткненнях на Харківському напрямку бере участь близько 2000 осіб, ще 1500-2000 бійців перебувають у резерві. Загалом у районі зосереджено близько 35 000 військовослужбовців ЗС РФ, найімовірніше, найближчим часом угруповання зросте.

Однак навряд чи Росія зможе зосередити на цьому напрямку 300 000 осіб, що, згідно з різними оцінками, є мінімальним необхідним обсягом сил для забезпечення захоплення Харкова", – сказав Ківісельг.

Командувач розвідцентру додав, що на інших ділянках фронту російські війська підтримують колишню інтенсивність бойових дій, розширюючи площу захоплених територій за рахунок локальних тактичних успіхів. Основні бої точаться на Покровському напрямку навколо Очеретиного та на шляху на Часів Яр.

На південному напрямку тривають бої в Запорізькій області в Роботиному, проте українська оборона тримається. ЗСУ також продовжують утримувати плацдарм на лівому березі річки Дніпро.

Нагадаємо: Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, коментуючи наступ окупаційної армії РФ у Харківській області, заявила, що Україні необхідно надати зброю великої і середньої дальності.

Командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі й голова Військового комітету Альянсу Роб Бауер вважають, що наступ російських сил на півночі Харківської області не призведе до стратегічного прориву.