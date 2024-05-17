Разведка Эстонии считает, что действия войск РФ не указывают на намерения захватить Харьков

Командующий разведывательным центром Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг говорит, что наступательная активность вооруженных сил РФ в Харьковской области свидетельствует о намерении создать буферную зону, а не - захватить Харьков.

Источник: Кивисельг, которого цитирует "Европейская правда" со ссылкой на ERR

Прямая речь: "Вооруженные силы Российской Федерации продвигаются вперед на недавно открытом Харьковском направлении, но их темп падает. Это и характер поведения ВС РФ скорее говорит о желании создать буферную зону, - сказал Кивисельг - Российские войска атаковали и уничтожали важные мосты в районе Волчанска, что создает естественную преграду между подразделениями ВСУ и российской армией.

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Это скорее указывает на намерение российских сил выстроить рубеж обороны, чем о создании плацдарма для продвижения на Харьков".

Детали: По словам Кивисельга, подразделения ВС РФ вторглись на глубину до 8 километров - это зона, которая простреливается российской артиллерией. Именно поэтому Украина не могла выстраивать систему обороны ближе чем в 10-20 километрах от границы, и возводить сильные укрепления ближе, чем в 3-5 километрах от нее.

"На Харьковском направлении действует группировка войск „Север", цель которой заключается в том, чтобы препятствовать продвижению украинских резервных сил и поддерживать наступление на Донецком направлении", - отметил командующий разведцентра.

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"В прямых боевых столкновениях на Харьковском направлении участвует около 2000 человек, еще 1500-2000 бойцов находятся в резерве. Всего в районе сосредоточено около 35 000 военнослужащих ВС РФ, скорее всего, в ближайшее время группировка возрастет.

Однако вряд ли Россия сможет сосредоточить на этом направлении 300 000 человек, что, согласно разным оценкам, является минимально необходимым объемом сил для обеспечения захвата Харькова", - сказал Кивисельг.

Командующий разведцентра добавил, что на других участках фронта российские войска поддерживают прежнюю интенсивность боевых действий, расширяя площадь захваченных территорий за счет локальных тактических успехов. Основные бои идут на Покровском направлении вокруг Очеретино и на пути на Часов Яр.

На южном направлении продолжаются бои в Запорожской области в Роботино, однако украинская оборона держится. ВСУ также продолжают удерживать плацдарм на левом берегу реки Днепр.

Напомним: Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, комментируя наступление оккупационной армии РФ в Харьковской области, заявила, что Украине необходимо предоставить оружие большой и средней дальности.

Командующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи и председатель Военного комитета Альянса Роб Бауэр считают, что наступление российских сил на севере Харьковской области не приведет к стратегическому прорыву.