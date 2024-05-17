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ДТП у Києві: у зіткненні трьох авто загинула 1,5-річна дитина, вагітна жінка у важкому стані

Валентина РоманенкоП'ятниця, 17 травня 2024, 17:16
ДТП у Києві: у зіткненні трьох авто загинула 1,5-річна дитина, вагітна жінка у важкому стані
фото прокуратури

У п'ятницю 17 травня в Києві сталася смертельна ДТП, в якій загинула дитина, а вагітна жінка та чоловік у важкому стані опинилися в лікарні.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: Аварія сталася близько 12 год. 30 хвилин на Броварському проспекті.

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Як встановили правоохоронці, 39-річний водій "БМВ" виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся із зустрічним автомобілем марки "Changan", після удару останнє авто виїхало в некерованому стані на зустрічну смугу та врізалося в "Шевроле Авео".

 

Внаслідок зіткнення водія "Шевроле Авео", його пасажирку – вагітну жінку у важкому стані без свідомості доставили до лікарні.

 

Ще один пасажир цього ж автомобіля – 1,5 –річна дитина від отриманих травм померла на місці ДТП.

ВІДЕО ДНЯ

Водія "БМВ" затримали. Прилад "Драгер" показав, що він був тверезий.

 

Йому готується повідомлення про підозру.

Теми: ДТПКиїв
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