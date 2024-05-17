ДТП в Киеве: в столкновении трех авто погиб 1,5-летний ребенок, беременная – в тяжелом состоянии

В пятницу 17 мая в Киеве произошло смертельное ДТП, в котором погиб ребенок, а беременная женщина и мужчина в тяжелом состоянии оказались в больнице.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: Авария произошла около 12 час. 30 минут на Броварском проспекте.

Реклама:

Как установили правоохранители, 39-летний водитель "БМВ" выехал на встречную полосу движения, где столкнулся со встречным автомобилем марки "Changan", после удара последнее авто выехало в неуправляемом состоянии на встречную полосу и врезалось в "Шевроле Авео".

В результате столкновения водителя "Шевроле Авео", его пассажирку - беременную женщину в тяжелом состоянии без сознания доставили в больницу.

Еще один пассажир этого же автомобиля - 1,5 -летний ребенок от полученных травм скончался на месте ДТП.

ВИДЕО ДНЯ

Водителя "БМВ" задержали. Прибор "Драгер" показал, что он был трезв.

Ему готовится сообщение о подозрении.