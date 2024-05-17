Reuters: США переглядають заборону G7 на російські діаманти після протесту низки країн

Сполучені Штати переглядають найсуворіші елементи заборони на ввезення російських діамантів до країн "Групи семи" після того, як проти цього виступили африканські країни, індійські полірувальники дорогоцінних каменів і ювеліри Нью-Йорка.

Джерело: як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters з посиланням на сім джерел.

Деталі: Пакет санкцій, який був узгоджений в грудні і включає заборону на території всього Європейського Союзу, є одним з найбільших потрясінь в галузі за останні десятиліття.

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Два джерела, знайомі з переговорами, сказали, що американці відключилися від робочих груп G7 з питань жорсткого контролю, а одне з них описало представників США як "присутні, але не беруть участі".

Високопоставлений представник адміністрації Байдена заявив, що Вашингтон не змінив своєї позиції, і що Сполучені Штати продовжать працювати з G7.

"Ми хочемо переконатися, що ми досягли правильного балансу між тим, щоб завдати шкоди Росії, і тим, щоб все було здійсненним", – сказав посадовець, який відмовився назвати своє ім'я, оскільки він не уповноважений публічно говорити про переговори.

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Санкції G7 спрямовані на те, щоб перекрити ще один потік доходів для військових зусиль Кремля в Україні, хоча, за даними російської державної гірничодобувної компанії "Алроса", алмази приносять лише невелику частку прибутків – близько 3,5 мільярда доларів – порівняно з тими, які Москва отримує від нафти і газу.

З березня імпортери до країн G7 повинні самостійно підтверджувати, що алмази не походять з Росії. Санкції на прямий імпорт російських дорогоцінних каменів були введені в січні.

З вересня заборона ЄС вимагатиме, щоб діаманти від 0,5 карата і вище проходили через Антверпен, багатовіковий алмазний центр в Бельгії, для сертифікації простежуваності за допомогою блокчейну.

Джерела повідомили, що країни G7 погодилися, що Антверпен буде логічним першим центром, а інші будуть додані пізніше.

Але три джерела повідомили, що Вашингтон охолов до посилення відстежуваності, і що дискусії щодо впровадження відстежуваності зайшли в глухий кут.

Представник адміністрації Байдена заявив, що зобов'язання впровадити механізм відстеження до 1 вересня стосується Європейського Союзу, а не Сполучених Штатів, посилаючись на формулювання в грудневій заяві лідерів G7.

"Ми повинні зробити це таким чином, щоб врахувати занепокоєння африканських партнерів і африканських виробників, взяти до уваги партнерів з Індії та ОАЕ ... і переконатися, що ми також зможемо зробити його працездатним для американської промисловості", – сказав посадовець.

У лютому президенти Анголи, Ботсвани та Намібії написали лідерам G7 лист, в якому заявили, що заздалегідь визначена точка входу на ринок G7 була б несправедливою, зазіхала б на свободи і завдала б шкоди доходам. На ці три країни припадає 30% видобутку алмазів.

Італія, яка головує в G7, відмовилася коментувати позицію США.

Будь-яке пом'якшення поетапної заборони ризикує залишити лазівки і дозволити російським діамантам потрапляти в бутики Нью-Йорка, Лондона і Токіо – загроза, яка стала особливо помітною, коли бельгійська влада вилучила в лютому ймовірно російські камені на мільйони доларів.

Прихильники санкцій кажуть, що для забезпечення надійної заборони необхідний механізм відстеження, і що без повної участі Сполучених Штатів, на які припадає 50% ринку ювелірних виробів з діамантами G7, він не може бути ефективним.

Нагадаємо, держави "Групи семи" за підсумками віртуального саміту 6 грудня оголосили про наміри запровадити обмеження на діаманти російського виробництва.

До 1 вересня 2024-го країни "Групи семи", які є основними імпортерами необроблених діамантів, створять механізм перевірки та сертифікації необроблених алмазів і консультуватимуться в цьому питанні з країнами-виробниками й партерами, погодились лідери G7.

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі 1 березня оголосила про посилення з партнерами з "Групи семи" санкцій проти російських діамантів.