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США пересматривают запрет G7 на российские бриллианты после протеста ряда стран

Иванна Костина, Татьяна ОлейникПятница, 17 мая 2024, 18:51
США пересматривают запрет G7 на российские бриллианты после протеста ряда стран
фото - getty images

Соединенные Штаты пересматривают самые строгие элементы запрета на ввоз российских бриллиантов в страны "Группы семи" после того, как против этого выступили африканские страны, индийские полировщики драгоценных камней и ювелиры Нью-Йорка.

Источник: как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters со ссылкой на семь источников

Детали: Пакет санкций, согласованный в декабре и включающий запрет на территории всего Европейского Союза, является одним из крупнейших потрясений в отрасли за последние десятилетия.

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Два источника, знакомые с переговорами, сказали, что американцы отключились от рабочих групп G7 по вопросам жесткого контроля, а один из них описал их как "присутствующих, но не участвующих".

Высокопоставленный представитель администрации Байдена заявил, что Вашингтон не изменил своей позиции и что Соединенные Штаты продолжат работать с G7.

"Мы хотим убедиться, что мы достигли правильного баланса между тем, чтобы нанести вред России, и тем, чтобы все было выполнимым", – сказал чиновник, который отказался назвать свое имя, поскольку он не уполномочен публично говорить о переговорах.

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Санкции G7 направлены на то, чтобы перекрыть еще один поток доходов для военных усилий Кремля в Украине, хотя, по данным российской государственной горнодобывающей компании "Алроса", алмазы приносят лишь небольшую долю доходов – около 3,5 миллиардов долларов – по сравнению с теми, которые Москва получает от нефти и газа.

С марта импортеры в страны G7 должны самостоятельно подтверждать, что алмазы не происходят из России, ведущего мирового производителя необработанных алмазов. Санкции на прямой импорт российских драгоценных камней были введены в январе.

С сентября запрет ЕС потребует, чтобы бриллианты от 0,5 карата и выше проходили через Антверпен, многовековой алмазный центр в Бельгии, для сертификации прослеживаемости с помощью блокчейна.

Источники сообщили, что страны G7 согласились, что Антверпен будет логичным первым центром, а другие будут добавлены позже.

Но три источника сообщили, что Вашингтон охладел к усилению отслеживаемости и что дискуссии по внедрению отслеживаемости зашли в тупик.

Представитель администрации Байдена заявил, что обязательство внедрить механизм отслеживаемости до 1 сентября касается Европейского Союза, а не Соединенных Штатов, ссылаясь на формулировку в декабрьском заявлении лидеров G7.

"Мы должны сделать это таким образом, чтобы учесть беспокойство африканских партнеров и африканских производителей, принять во внимание партнеров из Индии и ОАЭ... и убедиться, что мы также сможем сделать его работоспособным для американской промышленности", – сказал чиновник.

В феврале президенты Анголы, Ботсваны и Намибии написали лидерам G7 письмо, в котором заявили, что заранее определенная точка входа на рынок G7 была бы несправедливой, посягала бы на свободы и нанесла бы ущерб доходам. На эти три страны приходится 30% добычи алмазов.

Италия, которая председательствует в G7, отказалась комментировать позицию США.

Любое смягчение поэтапного запрета рискует оставить лазейки и позволить российским бриллиантам попадать в бутики Нью-Йорка, Лондона и Токио – угроза, которая стала особенно заметной, когда бельгийские власти изъяли в феврале вероятно российские камни на миллионы долларов.

Сторонники санкций говорят, что для обеспечения надежного запрета необходим механизм отслеживания, и что без полного участия Соединенных Штатов, на которые приходится 50% рынка ювелирных изделий с бриллиантами G7, он не может быть эффективным.

Напомним, государства "Группы семи" по итогам виртуального саммита 6 декабря объявили о намерениях ввести ограничения на бриллианты российского производства.

До 1 сентября 2024-го страны "Группы семи", которые являются основными импортерами необработанных бриллиантов, создадут механизм проверки и сертификации необработанных алмазов и будут консультироваться в этом вопросе со странами-производителями и партерами, договорились лидеры G7.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли 1 марта объявила об усилении с партнерами из "Группы семи" санкций против российских бриллиантов.

Темы: СШАсанкцииG7
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