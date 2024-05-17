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У Литві попереджають, що російські спецслужби можуть стояти за підпалами ТЦ у Європі

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 17 травня 2024, 23:15
У Литві попереджають, що російські спецслужби можуть стояти за підпалами ТЦ у Європі
Прапор Литви. Фото - Getty Images

Національний центр управління кризами (НЦУК) Литви закликав підприємства та організації, що підтримують Україну, підвищити рівень пильності й посилити пожежну безпеку, попереджаючи про можливі провокації з боку Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Деталі: Голова Центру Вілмантас Віткаускас сказав журналістам, що пов'язані з підпалами провокації мають на меті викликати суспільну паніку, знизити підтримку України, а зацікавленими в цьому можуть бути російські спецслужби.

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"Загроза підпалів, як ми бачимо із сусідніх країн, існує і в Литві, тому ми закликаємо підприємства і служби безпеки бути дуже пильними, стежити за ситуацією, фіксувати можливі підозрілі події", – сказав Віткаускас.

За словами очільника литовського НЦУК, більша частина закликів влаштувати підпал розсилається через Telegram, де пропонують виконати за певну плату "легку роботу".

Нагадаємо, в європейських країнах за останні тижні стались кілька масштабних підпалів. Минулого тижня пожежу зафіксували в торговельному центрі IKEA у Вільнюсі, а нещодавно масштабна пожежа спалахнула в торговельному центрі у Варшаві.

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Польська влада не виключає, що численні пожежі, які останнім часом фіксують у країні, можуть бути пов’язані з діяльністю ворожих іноземних акторів. Водночас прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск нещодавно заявив, що на іноземний слід наразі ніщо не вказує.

Теми: ЛитваРосіяЄвропа
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