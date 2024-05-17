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В Литве предупреждают, что российские спецслужбы могут стоять за поджогами ТЦ в Европе

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 17 мая 2024, 23:15
В Литве предупреждают, что российские спецслужбы могут стоять за поджогами ТЦ в Европе
Флаг Литвы. Фото - Getty Images

Национальный центр управления кризисами (НЦУК) Литвы призвал предприятия и организации, поддерживающие Украину, повысить уровень бдительности и усилить пожарную безопасность, предупреждая о возможных провокациях со стороны России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на LRT

Детали: Глава Центра Вилмантас Виткаускас сказал журналистам, что связанные с поджогами провокации имеют целью вызвать общественную панику, снизить поддержку Украины, а заинтересованными в этом могут быть российские спецслужбы.

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"Угроза поджогов, как мы видим из соседних стран, существует и в Литве, поэтому мы призываем предприятия и службы безопасности быть очень бдительными, следить за ситуацией, фиксировать возможные подозрительные события", – сказал Виткаускас.

По словам главы литовского НЦУК, большая часть призывов устроить поджог рассылается через Telegram, где предлагают выполнить за определенную плату "легкую работу".

Напомним, в европейских странах за последние недели произошли несколько масштабных поджогов. На прошлой неделе пожар зафиксировали в торговом центре IKEA в Вильнюсе, а недавно масштабный пожар вспыхнул в торговом центре в Варшаве.

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Польские власти не исключают, что многочисленные пожары, которые в последнее время фиксируют в стране, могут быть связаны с деятельностью враждебных иностранных актеров. В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск недавно заявил, что на иностранный след пока ничто не указывает.

Темы: ЛитваРосcияЕвропа
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